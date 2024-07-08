Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
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Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi

Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi

İstanbul'da bir gazeteci, sosyal medya paylaşımına yapılan 'Zamansız öten horozu keserler' yorumu üzerine şikayette bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda sanık hakkında 'tehdit' suçundan dava açıldı ve mahkeme tarafından 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Avukat, vatandaşlara atasözlerini kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

08.07.2024 11:34
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GAZETECİ İ.H.H'nin, sosyal medyadaki paylaşımının altına 'Zamansız öten horozu keserler' yazan M.Y. (36), İstanbul Anadolu 45'inci Asliye Mahkemesi'nde açılan davada 'tehdit' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da yaşayan gazeteci İ.H.H., sosyal medya paylaşımına 'Zamansız öten horozu keserler' atasözünü kullanarak, yorum yazan M.Y. hakkında avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda M.Y. hakkında 'tehdit' suçundan dava açıldı. İstanbul Anadolu 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık M.Y., "Suç konusu paylaşımı ben yaptım; ama İ.H.H'yi kastederek yazmadım" dedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda sanığın sosyal medya üzerinden yaptığı yorum ile İ.H.H.'ye yönelik tehditte bulunduğu ve suçun sabit görüldüğüne hükmetti. Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekilerek, sanık M.Y.'ye önce 'tehdit' suçundan 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza takdir indirimiyle 3 ay 22 gün olarak belirlendi. Mahkeme ayrıca sanığın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına ve belirlenen süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde cezanın açıklanmayacağına hükmetti.

'VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK TEHDİT'

Şikayetçi İ.H.H.'nin avukatı Taha Yasin Caner, müvekkilinin paylaştığı habere 'Zamansız öten horozu keserler' yorumu yapıldığını belirterek "Müvekkilimizin esasında normal bir haber paylaştığını görmekteyiz ve bu haberde de aslında hiç kimseye dokunmayacak, hiç kimseyi şahsi veya maddi-manevi şekilde zedelemeyecek bir haber paylaşmış. Ancak bazen vatandaşlarımız bu konuda kendilerini tutamayıp, bu şekilde yorumlar yazabiliyorlar. Bu söz konusu yorum ise aslında bir atasözü, işin en ilginç tarafı bu. 'Zamansız öten horozu keserler' diyerek ve müvekkilimizi de etiketlemek suretiyle müvekkilimize matuf bir şekilde bu yorumu yaptılar. Biz bunu müvekkilimize yönelik vücut bütünlüğüne tehdit olarak algıladık ve bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme de 'Zamansız öten horozu keserler' atasözünü müvekkile yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi" dedi.

Avukat Caner, sosyal medya kullanıcılarına uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımız atasözlerini kullanırken aslında bu atasözlerinin bir tehdit taşıyıp taşımadığına, hakaret içerip içermediğine dikkat etmeliler. 'Atasözüdür, bundan bir zarar gelmez' demek suretiyle kullanıldığı takdirde, bu yargılama sürecinde de gördüğümüz üzere tehditten dolayı ceza alabiliyorlar. Bu da tabii vatandaşlarımız için bir risk barındırıyor. O yüzden vatandaşlarımıza naçizane tavsiyem 'atasözüdür' diyerek, umursamayarak bu sözleri kullanmamaları. Daha çok dikkatli, özenli bir şekilde bu atasözlerimizi kullanmalarını kendilerine tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, İstanbul, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika

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