Sosyal Medyada Suriye Görsellerine Dikkat Uyarısı - Son Dakika
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Sosyal Medyada Suriye Görsellerine Dikkat Uyarısı

Sosyal Medyada Suriye Görsellerine Dikkat Uyarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, sosyal medyada Suriye'ye dair paylaşılan görüntülerin çoğunun dezenformasyon içerdiğini ve bazılarının istihbarat örgütleri tarafından manipüle edilebileceğini belirtti. Doğrulama süreçlerinin önemine vurgu yaptı.

12.12.2024 13:53  Güncelleme: 13:58
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SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, sosyal medyadaki Suriye içerikli görüntüler ile ilgili, "Özellikle savaş gibi durumlarda aslında var olmayan birçok görüntünün belirli istihbarat örgütlerinin işine yarayacak şekilde paylaşıldığına şahit oluyoruz. Bazen bizzat o istihbarat örgütü tarafından paylaşılan görüntü sanki gerçekmiş gibi yayılabilmekte ve ardından yanlış olduğu ortaya konulduğunda sanki o olay yokmuş, sanki o bölgede böyle bir şey yaşanmamış gibi de bir algı oluşturulabilmektedir" dedi.

SCÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, sosyal medyada dolaşıma sokulan Suriye içerikli görsellere ilişkin uyarılarda bulundu. Suriye'de yaşanan olaylardan sonra sosyal medyada dezenformasyon içeren görüntülerin aşırı arttığını söyleyen Doç. Dr. Darıcı, "Suriye'de yaşanan olaylarla alakalı aslında var olmayan, yapay zeka tarafından üretilmiş görüntülerin de servis edilmeye başlandığı görülüyor. Bununla ilgili farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı bölgelerde çekilmiş olan görüntülerin insanları şaşırttığı ve yanılttığına da şahit oluyoruz. Özellikle de bu durum kamu görevlilerini farklı kademelerde görev yapan bürokratları da zor durumda bırakıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, herhangi bir görselin, herhangi bir videonun içeriğin daha önce kullanılmış herhangi bir içerikten alınma bir görüntü olup olmadığı, yanlış yönlendirme yapıp yapmadığı ve bununla ilgili doğrulama süreçlerinin tam olarak yapılması gerekiyor. Özellikle kamu görevlilerinin buna çok ciddi oranda dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

'MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ'

Etkileşim alabilmek için bazı görsellerin yanlış paylaşıldığını belirten Doç. Dr. Darıcı, "Bunun dışında özellikle savaş gibi durumlarda aslında var olmayan birçok görüntünün belirli istihbarat örgütlerinin işine yarayacak şekilde paylaşıldığına da şahit oluyoruz. Bazen bizzat o istihbarat örgütü tarafından paylaşılan görüntü sanki gerçekmiş gibi yayılabilmekte ve bu yayılımın ardından, bunun yanlış olduğu ortaya konulduğunda sanki o olay yokmuş gibi, sanki o bölgede böyle bir şey yaşanmamış gibi de bir algı oluşturulabilmektedir. Bu nedenle paylaşılan bir içeriğin gerçekten o döneme ait olup olmadığı, geçmişte paylaşılıp paylaşılmadığı, başka bir olaya, başka bir içeriğe ait olup olmadığı, yapay zeka tarafından üretilip üretilmediği mutlaka kontrol edilmelidir. Bunlar için çok basit yöntemler kullanılabileceği gibi doğrulama araçları da kullanılabilir. Bu tarzdaki doğrulama araçları kullanılmadan yapılan herhangi bir paylaşım neticesinde görüyor, şahit oluyoruz ki komik duruma da düşürülebiliyor. Bu nedenle özellikle doğruluğundan emin olmadıkça paylaşmak, aynı zamanda farklı istihbarat örgütlerinin de ekmeğine yağ sürüyor olabilir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dezenformasyon, Teknoloji, Güvenlik, Suriye, Eğitim, Güncel, Medya, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medyada Suriye Görsellerine Dikkat Uyarısı - Son Dakika

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