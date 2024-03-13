CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve 2 kişi ifade vermeye çağırıldı.
Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı.
Keleş ve 2 kişi ifadeye çağırıldı
Soruşturma çerçevesinde, Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz'ın ifade vermek üzere Savcılığa çağırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Güncel › Sosyal medyadaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada 3 kişinin bilgisine başvurulacak - Son Dakika
KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yeni dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, iktidarın gerilim, şiddet ve çatışma ile sürdüğünü, uluslararası sermayeye alan açtığını, hukuk ve insan haklarını yok saydığını belirtti. Karagöz ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan sorunlara ve altın madeni faciasına da değindi ve KESK'in kamu emekçisi ve emeklisi için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar açıklandı. Sanığa 3 yıl hapis cezası verilmesine karar veren mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 2 yıl 6 aya düşürdü. Mahkeme ayrıca sanığın yurtdışına çıkışını yasakladı. Hayvanseverler ise adliye önünde adalet taleplerini dile getirdi.
Edirne'de 71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Necmettin Denkçi, geçirdiği rahatsızlığın ardından Akmescid Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer ve birçok yetkili katıldı.
George Lucas'ın yönettiği, Mark Hamill, Harrison Ford ve Carrie Fisher gibi isimlerin rol aldığı 'Star Wars: A New Hope' filmi, John Willams'ın film müzikleri eşliğinde Zorlu PSM'de izlenebilecek. İstanbul Filarmoni Orkestrası film gösterimine canlı olarak eşlik edecek.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kadının kahvesine uyuşturucu hap koyarak cinsel ilişkiye giren ve ölümüne sebep olan 2 sanık, yeniden yargılandıkları davada toplam 50 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda, kadının darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı tespit edildi.
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Gaziantep'te hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan İyilik Marketi, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine giyimden gıdaya kadar birçok ürünü destek olarak sunuyor. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle oluşturulan İyilik Marketi, depremzedeler için de yardımlarını sürdürüyor. Kent genelinde ve depremin en çok etkilediği Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar kapı kapı dolaşılarak teslim ediliyor. İftar çadırları kurarak yaklaşık 4 bin kişiye hizmet sunan İyilik Marketi, ramazanın coşkusunu mahallelerde hissettirmek amacıyla iftar programları da düzenliyor.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi ve Bursa'daki değişim ve dönüşümü anlattı ve kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaptı. Yeni dönem projelerini açıklayan Başkan Aktaş, Demirtaş mahallesi sakinleriyle buluştu.
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