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Sosyal Medyadan Sahte Kiralık Bungalov İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapanlara Operasyon - Son Dakika
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Sosyal Medyadan Sahte Kiralık Bungalov İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapanlara Operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte 'kiralık bungalov' ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Operasyon sonucunda ise 500 bin lira değerinde para, altın ziynet eşyası, tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Sosyal Medyadan Sahte Kiralık Bungalov İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapanlara Operasyon
12.01.2024 - 21:11,  Güncelleme: 21:12
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Sosyal medyadan sahte "kiralık bungalov" ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kiralık bungalov" temasını kullanarak internet sitesi ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan kapora ve kiralama bedeli adı altında ve "oltalama" yöntemi ile şantaj yoluyla para aldıkları iddiasıyla 8 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyette ifadeleri alınarak serbest bırakıldı, diğer 19'u sağlık kontrolünün ardından Nevşehir Adliyesine getirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Ürgüp ilçesinde yaşayan Mustafa A'nın, bungalov ev kiralamak isterken dolandırıldığını belirterek polise başvurması üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, yaklaşık üç ay süren teknik ve fizik takibin ardından polis, 9 Ocak'ta 8 ilde eşzamanlı operasyon düzenlemişti.

Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki adreslerinde 25 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda toplam 500 bin lira değerinde Türk lirası ve döviz, 102 gram altın ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği, banka ve kredi kartı ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sosyal Medyadan Sahte Kiralık Bungalov İlanlarıyla Dolandırıcılık Yapanlara Operasyon - Son Dakika
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