Sosyalist Enternasyonal Toplantısında 'Free İmamoğlu' Tartışmaları - Son Dakika
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Sosyalist Enternasyonal Toplantısında 'Free İmamoğlu' Tartışmaları

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24.05.2025 15:05  Güncelleme: 15:14
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Sosyalist Enternasyonal Toplantısında \'Free İmamoğlu\' Tartışmaları
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Sosyalist Enternasyonal'in Konsey Toplantısı'nda DEM Parti temsilcilerinin 'Free İmamoğlu' dövizini kaldırmaması sosyal medyada tartışma yarattı. Sezai Temelli, toplantıda siyasi tutukluluğa karşı durduklarını ifade etti ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak aday olarak önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL)- Sosyalist Enternasyonal'in Konsey Toplantısı'nda "Free İmamoğlu" dövizini DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin kaldırmadığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu. Temelli konuya ilişkin, "Partimiz kaldırdı da bizim önümüzde yoktu. Yoksa biz kesinlikle hem Ekrem Bey'in hem Selahattin Demirtaş'ın hem Figen Yüksekdağ'ın yani Türkiye'de siyasi tutsaklığın olmamasına mücadele ediyoruz" dedi.

Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul'da devam ediyor. Toplantıya katılan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, şunları söyledi:

"Siyasetçilerin tutuklu olması zaten kabul edeceğimiz bir şey değil. Burada da bunun altı bir kez daha çizildi. Selahattin Demirtaş'ın adına vurgu yapıldı. Onun da şahsında siyasi tutsaklığa vurgu yapıldı. Bunlar çok önemli vurgulardı. Bir önemli konu da Türkiye'de kayyumlarının olması. Bugün biliyorsunuz, Türkiye'de 13 kayyum var. Bu 10 kayyum partimize ait, 3 kayyum da CHP'ye ait. Dolayısıyla Sosyalist Enternasyonal'in çatısı altında burada demokrasiyi, özgürlükleri konuşurken Ekrem Bey, Selahattin Bey ve kayyumlar meselesi aslında bugünkü toplantının belki de en önemli başlıklarıydı."

Bir gazetecinin, toplantıda İngilizce "İmamaoğlu'na özgürlük" dövizini İspanya Başbakanı Pedro Sanchez kaldırırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve kendisinin kaldırmamasını nedenini sorması üzerine Temelli, şöyle konuştu:

"Partimiz kaldırdı da bizim önümüzde yoktu. Yoksa biz kesinlikle hem Ekrem Bey'in hem Selahattin Demirtaş'ın hem Figen Yüksekdağ'ın yani Türkiye'de siyasi tutsaklığın olmamasına mücadele ediyoruz. Kaldı ki Ekrem Bey aynı zamanda bizim Kent Uzlaşı'yla belediye başkanlığındaki ortak adayımız. Yani biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak görmüyoruz Ekrem Bey'i, hepimizin ortak adayıydı ve Kent Uzlaşısı'yla olmuştu. Kendisiyle de çalışmaktan büyük keyif aldığımız bir belediye başkanıydı. İçeride neden olduğunu biliyorsunuz ve bunun nedenlerine karşı da mücadele eden bir partiyiz ama bu sosyal medya hikayesini bir türlü halledemiyoruz."

Sezai Temelli, Zafer Partisi'nin tutuklu Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna ilişkin yaptığı tartışmalara neden olan değerlendirmelerine  ilişkin, "Geçen hafta da Ümit Özdağ ile ilgili aynı şey karşımıza çıktı. Cümlenin ortadan kesilmesi sonucunda sanki 'siyasi tutsaklıklar konusunda bizim böyle farklı farklı değerlendirmelerimiz var' diye... Hayır. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, Sezai Temelli, Sosyal Medya, DEM Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyalist Enternasyonal Toplantısında 'Free İmamoğlu' Tartışmaları - Son Dakika

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