Sound of Europe Festivali Türkiye'de Başlıyor

(ANKARA)- Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin Türkiye'den müzisyenlerle bir araya geldiği Sound of Europe Festivali, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde yapılıyor.
Sound of Europe Festivali, 25'ten fazla konserle, Avrupa'dan ve Türkiye'den 50'yi aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayacak. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Sound of Europe Müzik Festivali 14-15 Eylül tarihlerinde müzikseverlerle üç farklı ilde buluşacak.
Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri ağı EUNIC girişimi ve İzmir Büyükşehir, Kadıköy ile Çankaya belediyelerinin katılımı ile hayata geçirilen Sound of Europe Festivali, bu yıl 14-15 Eylül'de Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı, İstanbul Kalamış Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası'nda ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. Festival iki gün boyunca üç kentte eş zamanlı gerçekleştirilecek konserlerle yeni seslere ve projelere ev sahipliği yapacak.
50'den fazla sanatçı ve 25 konser
Festival, 25'ten fazla konserde, Avrupa'dan ve Türkiye'den 50'yi aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayacak. Avrupa'dan 13 müzik grubunu Türkiye'den yerel sanatçılarla aynı sahnede bir araya getirerek ortak bir diyalog ve bir etkileşim platformu oluşturmayı hedefleyen Sound of Europe Festivali, bu yıl da Avrupa'nın yeni seslerini müzikseverlerle buluşturacak.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen dev müzik festivalinin Çankaya programı ise şöyle:
14 Eylül Cumartesi
Sebastian Burneci Quintet – Romanya
Saat: 15.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
Alexia Micallef & Robert Muscat – Malta
Saat: 17.00 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
Zuzanna – Polonya
Saat: 18.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
Triana and Luca – Lüksemburg
Saat: 20.00 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
Gaidaa – Hollanda
Saat: 21.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
15 Eylül Pazar
Katja Šulc – Slovenya
Saat: 17.00 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
Mezzotono – İtalya
Saat: 18.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
DIVES – Avusturya
Saat: 20.00 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
Isolation Berlin – Almanya
Saat 21.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı
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