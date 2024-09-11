Sound of Europe Festivali Türkiye'de Başlıyor

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(ANKARA)- Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin Türkiye'den müzisyenlerle bir araya geldiği Sound of Europe Festivali, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde yapılıyor.

Sound of Europe Festivali, 25'ten fazla konserle, Avrupa'dan ve Türkiye'den 50'yi aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayacak. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Sound of Europe Müzik Festivali 14-15 Eylül tarihlerinde müzikseverlerle üç farklı ilde buluşacak.

Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri ağı EUNIC girişimi ve İzmir Büyükşehir, Kadıköy ile Çankaya belediyelerinin katılımı ile hayata geçirilen Sound of Europe Festivali, bu yıl 14-15 Eylül'de Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı, İstanbul Kalamış Atatürk Parkı ve İzmir Bostanlı Seyir Terası'nda ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. Festival iki gün boyunca üç kentte eş zamanlı gerçekleştirilecek konserlerle yeni seslere ve projelere ev sahipliği yapacak.

50'den fazla sanatçı ve 25 konser

Festival, 25'ten fazla konserde, Avrupa'dan ve Türkiye'den 50'yi aşkın yabancı ve yerli sanatçıyı ağırlayacak. Avrupa'dan 13 müzik grubunu Türkiye'den yerel sanatçılarla aynı sahnede bir araya getirerek ortak bir diyalog ve bir etkileşim platformu oluşturmayı hedefleyen Sound of Europe Festivali, bu yıl da Avrupa'nın yeni seslerini müzikseverlerle buluşturacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen dev müzik festivalinin Çankaya programı ise şöyle:

14 Eylül Cumartesi

Sebastian Burneci Quintet – Romanya

Saat: 15.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Alexia Micallef & Robert Muscat – Malta

Saat: 17.00 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Zuzanna – Polonya

Saat: 18.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Triana and Luca – Lüksemburg

Saat: 20.00 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Gaidaa – Hollanda

Saat: 21.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

15 Eylül Pazar

Katja Šulc – Slovenya

Saat: 17.00 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Mezzotono – İtalya

Saat: 18.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

DIVES – Avusturya

Saat: 20.00 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı

Isolation Berlin – Almanya

Saat 21.30 – Ankara Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı