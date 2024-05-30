Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı

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Ankara merkezli 21 ilde faaliyet gösteren 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadiyle dolandırıcılık yapan 127 şüpheli, 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilerek yakalandı.

30.05.2024 11:53
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Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden 'Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç' vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 'SİBERGÖZ-42' operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı.

Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonunda 127 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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