SpaceX ile Ay'a iki uzay aracı gönderildi - Son Dakika
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SpaceX ile Ay'a iki uzay aracı gönderildi

SpaceX, Ay'da araştırma yapacak ABD ve Japon uzay araçlarını başarıyla fırlattı.

15.01.2025 13:17
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CAPE SpaceX, ABD'li ve Japon şirketlere ait iki uzay aracını, Ay'da araştırmalar yapmak üzere uzaya gönderdi.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, söz konusu iki uzay aracı, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Ay'a ilk misyonunu gerçekleştiren ABD'li şirket Firefly Aerospace'in uzay aracı "Blue Ghost"un Ay'dan toz toplayacağı ve yüzeyin sıcaklığını ölçerek, gelecekte ay yüzeyinde giyilebilecek kıyafetlerle ilgili araştırmalar dahil 10 deney yapacağı ifade edildi.

"Blue Ghost" uzay aracı, mart başında kuzey enlemlerinde volkanik düzlük olan Mare Crisium'a inmeyi deneyecek.

Misyon kapsamında, daha önce Ay'a iniş sırasında aracı düşen Japonya'nın Ispace firması ise uzay aracı "Resilience" ile ikinci kez Ay'a iniş yapmayı deneyecek.

Ispace'in uzay aracının da Ay'dan toplayacağı toz örneklerini inceleyeceği ve gelecekteki keşifler için Ay'da yiyecek ve su kaynakları araştırıp bunları test etmeyi planladığı belirtildi.

Resilience'ın Ay'a ulaşmasının dört ila beş ayı bulması bekleniyor. Resilience, mayıs sonu ya da haziran başında Ay'ın yakın yüzeyinde bulunan Mare Frigoris'e inmeyi hedefleyecek.

Ispace'in uzay aracı Ay'a iniş sırasında düştü

Japon firması Ispace firmasına ait "Hakuto-R" Görev-1 uzay aracı 21 Mart'ta başarıyla Ay'ın yörüngesine girmiş ancak Ispace, 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın Tokyo kontrol merkeziyle irtibatının kesildiğini, uzay aracının iniş girişimi sırasında düşmüş olabileceğini açıklamıştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ise 25 Mayıs'ta Ispace'in"Hakuto-R" Görev-1 uzay aracının enkazı olduğu değerlendirilen 4 büyük kraterin fotoğraflarını çekmişti.

Ispace'in mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

Keşif programı, ismini, Japon halkınca Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SpaceX ile Ay'a iki uzay aracı gönderildi - Son Dakika

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