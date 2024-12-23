Spil'de Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

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Spil'de yaban hayatı unutulmadı

Milli Parklar Müdürlüğü Spil'de yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

MANİSA - Manisa'nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda kış aylarının kendini iyice hissettirmesi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü doğaya yaban hayvanları için yem ve ekmek bıraktı.

Endemik bitki örtüsü ve yaban hayatı ile son yıllarda yerli ve yabancı turistler ile doğaseverlerin ilgi odağı olan 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda mevsimin ikinci kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem ve ekmek bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü depolarından alınan yem ve restoranlardan toplanan ekmekler, ekiplerce doğaya bırakıldı. Ekipler tarafından 1500 kilogram yonca ve 300 kilogram ekmek bırakıldığı öğrenildi.

Spil Dağı Milli Parkı'nda başta yılkı atları olmak üzere, tavşan, domuz, kızıl geyik, karaca, çakal, kurt, tilki gibi yaban hayvanları bulunuyor.