Spor Dostu Kampüs Programı'nda 30 Üniversite Başarı Elde Etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Spor Dostu Kampüs programına ilişkin, "Bu yıl 56 üniversitemizin 60 kampüsü başvuruda bulunmuş; başvurular yine alanında uzman 46 akademisyen tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda ancak 30 üniversitemizin 31 kampüsü, Spor Dostu Kampüs ünvanı almaya hak kazanmıştır. Böylece bugün itibarıyla ülkemizde toplam 77 üniversitenin 79 kampüsü Spor Dostu Kampüs ünvanına sahip hale gelmiştir" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını teşvik etmek hedefiyle hayata geçirilen 'Spor Dostu Kampüs Programı' kapsamında sertifika töreni düzenlendi. Törene; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da katıldı. Burada konuşan YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı bir alan olarak görmediklerini belirterek üniversitelerin; öğrencilerin zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini birlikte destekleyen bütüncül yaşam alanları olması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

'ÜNİVERSİTELERE YENİ SORUMLULUKLAR YÜKLEMEKTEDİR'

Prof. Dr. Özvar, "Spor Dostu Kampüs Programı'nı başlatmamızın temel sebebi de işte bu anlayıştır. Günümüzde dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte gençler arasında hareketsiz yaşam tarzı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu hayat tarzı sadece ülkemizde de sınırlı olmadığını bütün dünyayı da içerisine aldığını ifade etmek isterim. Ekran bağımlılığı, fiziksel aktivite eksikliği, sosyal izolasyon ve buna bağlı sağlık sorunları artık yalnızca bireysel değil, toplumsal ölçekte ele alınması gereken ciddi meseleler haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar, üniversite öğrencilerinin önemli bir bölümünün yeterli düzeyde fiziksel aktivite gerçekleştirmediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, üniversitelerimize yeni sorumluluklar yüklemektedir. İşte Spor Dostu Kampüs Programı bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

'SPOR, YÜKSEKÖĞRETİM HAYATIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLMALI'

Öğrencilerin ve üniversite personelinin de sporla daha fazla iç içe olduğu sağlıklı yaşam alışkanlığının güçlendiği, fiziksel ve ruhsal iyilik halinin desteklendiği kampüsler oluşturmayı amaçladıklarını da dile getiren Özvar, "Bunun yanında sporun disiplin, öz güven, ekip çalışması, liderlik ve zaman yönetimi gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyulan becerilerin gelişmesine katkı sunduğunu da biliyoruz. Bu sebeple, sporu yükseköğretim hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Şu hususu da özellikle belirtmek isterim ki Spor Dostu Kampüs Programı yalnızca spor tesislerinin sayısını artırmayı amaçlayan bir girişim değildir. Bu program; üniversitelerimizin spor kültürünü kurumsal yapılarının merkezine yerleştirmelerini, öğrencilerin ve çalışanların spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmalarını, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam kültürünü desteklemelerini teşvik eden kapsamlı bir modelidir. Spor kampüs hayatımızın ayrılmaz birer parçası kültürümüz olmak durumundadır" dedi.

'SPOR DOSTU KAMPÜS, KALİTE GÜVENCE MEKANİZMASIDIR'

Bu program kapsamında üniversitelerin çok kapsamlı değerlendirme sürecinden geçirildiğini kaydeden Özvar, "Program kapsamında üniversitelerimiz son derece kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçirilmektedir. Bu yıl değerlendirmeler, geçen yıl olduğu gibi 45 ayrı kriter esas alınarak yürütülmüştür. Bu kriterler arasında; üniversitelerin spor vizyonu ve stratejisi, spor altyapısının yeterliliği, ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerine katılım düzeyi, öğrenci kulüplerinin etkinliği, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, ruh sağlığını destekleyici faaliyetler, engelli bireylerin erişimi, geleneksel sporların yaşatılması, tesislerin bakım ve güvenliği gibi pek çok başlık yer almaktadır. Başvurular üniversitelerimizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları tarafından dijital ortamda yapılmakta; ardından alanında uzman akademisyenlerden oluşan bağımsız değerlendirme ekipleri tarafından titizlikle incelenmektedir. Bu süreç, şeffaflık, nesnellik ve kalite güvencesi ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. Spor Dostu Kampüs ünvanı almaya hak kazanan üniversitelerimiz, bu ünvanı üç yıl süreyle taşımaktadır. Ancak bu süreçte gelişim raporlarıyla düzenli olarak izlenmekte, belirlenen standartların sürdürülebilir biçimde korunması beklenmektedir. Bu yönüyle Spor Dostu Kampüs yalnızca bir ödül değil, aynı zamanda sürekli gelişimi esas alan bir kalite güvencesi mekanizmasıdır" diye konuştu.

PROGRAM İLK KEZ GEÇEN YIL HAYATA GEÇTİ

Programın uygulanmasına ilişkin bilgiler aktaran YÖK Başkanı Özvar, "Geçtiğimiz yıl programımızın ilk uygulamasını gerçekleştirmiştik. 2025 yılında 83 üniversitemizin toplam 98 kampüsü başvuruda bulunmuş, ön değerlendirmeyi geçen 77 kampüs bağımsız akademisyenler tarafından detaylı şekilde incelenmiş ve sonuçta 47 üniversitemizin 48 kampüsü Spor Dostu Kampüs ünvanı almaya hak kazanmıştı. İlk yıl elde edilen bu sonuçlar, üniversitelerimizin sağlıklı yaşam ve spor kültürünü geliştirme konusunda ne kadar güçlü bir irade ortaya koyduklarını göstermiştir. Daha da önemlisi, Spor Dostu Kampüs yaklaşımının kısa sürede yükseköğretim sistemimizde karşılık bulduğunu ve kurumsal sahiplenme oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır. Bugünse programımızın ikinci değerlendirme döneminin sonuçlarını açıklamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 56 üniversitemizin 60 kampüsü başvuruda bulunmuş; başvurular yine alanında uzman 46 akademisyen tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda ancak 30 üniversitemizin 31 kampüsü, Spor Dostu Kampüs ünvanı almaya hak kazanmıştır. Böylece bugün itibarıyla ülkemizde toplam 77 üniversitenin 79 kampüsü Spor Dostu Kampüs ünvanına sahip hale gelmiştir. Sertifika almaya hak kazanan tüm üniversitelerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.