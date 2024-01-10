Spor Foto Muhabirlerinin Zorlu Mesai Süreci

Spor müsabakalarında akıllara kazınan pek çok anı belgeleyen spor foto muhabirleri, görünenin ardında sahadaki oyuncular kadar zorlu bir mesai süreci geçiriyor.

Fotoğrafçılığın en zor alanlarından biri olarak gösterilen spor fotoğrafçılığında herhangi bir maçta doğru kareleri yakalamak adına oyunun kurallarına da hakim olmak gerekiyor.

Spor müsabakası esnasında yapılan bir hatanın fotoğraflanması, mükemmel bir atış anını ya da kırmızı kart alma nedenini içeren fotoğrafın çekilmesi gibi temelinde kuralları oluşturan fotoğraf kareleri, sporseverlerin de oldukça dikkatini çekiyor.

Spor foto muhabirlerinin herhangi bir etkinlikte mesaisi, hikayenin her aşamasının kaydedilmesi açısından maç öncesinde ve sonrasında da devam ediyor.

Tüm kareleri tarihe bir arşiv niteliğinde belge olarak düşen spor foto muhabirlerinin çevresine duyarlılığı, analiz yeteneğinin gelişmiş ve hızlı reflekslere sahip olması gerekiyor.

Özellikle futbol maçlarında oldukça ağır fotoğraf makinaları ve objektiflerle çalışan foto muhabirlerinin ana kuralları arasında, sahanın kenarında o atmosferin bir parçası olarak, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru anda deklanşöre basması yer alıyor.

"Sahaya her geldiğimde aklıma Antik Roma'da gladyatörlerin müsabakaları geliyor"

Çalışma hayatı boyunca futbol, basketbol ve tenis gibi birçok maç takip eden Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mehmet Murat Önel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol maçlarında basın yazılı yeleklerle stadın bir köşesinde çalıştıklarını ve mutlaka maçı izleyen her seyircinin bu beyaz yeleklilerin kim olduğunu merak ettiğini söyledi.

Önel, seyircilerin genelde foto muhabirleri için "Ne güzel hem maça gidiyor hem para vermiyor hem de maç izliyor" dediğini aktararak, "Sahaya her geldiğimde aklıma Antik Roma'da gladyatörlerin müsabakaları geliyor. Orada da iki taraf var. İki tarafın tarafları var. O zamanlar miğfer takıyorlardı. Şimdi o miğferin yerini forma, gladyatörlerin yerini futbolcular, kılıcın yerini top aldı. Tabii geri kalan her şey hemen hemen aynı. Teknik direktörleri, onların çalıştırıcıları, malzemecileri, taraftarları... Aslında buraya sadece eklenen biz foto muhabirleri olduk." dedi.

Bir futbol maçında hangi takımın yenme ihtimali fazlaysa o takımın gol atacağı kaleye doğru bir anda koşmaya başladıklarını anlatan Önel, şöyle devam etti:

"En köşeden hakim bir noktadan hem futbolcuları hem teknik direktörleri hem taraftarı hem protokolü bir anda görebilecek bir yerde olmamız gerekiyor. Çünkü hiçbir şey kaçırmamamız lazım. Bunun bir sebebi de aslında futbolcular gol attığında köşeye doğru gelip sevinirler. Çünkü foto muhabirlerinin orada olduğunu biliyorlar. Sonra arkadaşlarına doğru sarılırlar. Gelip yerimize oturduğumuzda artık yerinden kalkmak, sağa sola dönmek bizim için bitiyor. Balık istifi şekilde oturuyoruz. Yerimizden kalkmamamız lazım."

"Doğru ışıkla, doğru yerde, doğru zamanlamayla çekmemiz lazım"

Önel, spor foto muhabirlerinde hızın çok önemli olduğunu altını çizerek, "Maç başladıktan sonra hemen (çektiğimiz fotoğraflardan) birkaç kare hızlıca yayınlamalıyız. Çünkü her yerde abonelerimiz var. Sadece Türkiye'de de değil, dünyadan fotoğraf bekleniyor." diye konuştu.

Bir gol anında ya da herhangi bir mücadeleyi fotoğraflarken de çok kısa bir süreye sahip olduklarına işaret eden Mehmet Murat Önel, şunları kaydetti:

"Tıpkı avını gözlemleyen bir avcı gibi, çok kısa bir süremiz var ve çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Doğru ışıkla, doğru yerde, doğru zamanlamayla çekmemiz lazım. Fotoğrafı çektikten sonra tabii bunu hızlı bir şekilde abonelere iletmemiz gerekiyor. Bir yandan kartı çıkartacağız, bir yandan bilgisayara takıp fotoğrafları düzelteceğiz, hızlı bir şekilde sisteme yükleyeceğiz ve bir yandan da alt yazısını yazacağız. Tabii bunları yaparken diğer enstantaneleri de kaçırmamamız lazım. Bir elimiz bilgisayarda iş yaparken, bir elimiz ve gözümüz fotoğraf makinasında olmalı. Bir de üstüne yağmur, kar yağarsa işlerimiz ekstra zorlaşıyor. Objektifi mi makinayı mı koruyalım, fotoğraf mı geçelim, ıslanmayalım mı, hani taraftar diyor ya 'oh ne güzel maçı izliyorlar' diye maalesef bu şartlarla maçı izleyemiyoruz, oldukça zor. Bazı enstantaneler o an oluyor ve bitiyor, çekemediysen bunun telafisi yok."

Önel, foto muhabirliğinin, özünde zor bir meslek olduğuna dikkati çekerek, "Biz sadece burada fotoğraf çekmiyoruz. Savaş alanlarında, toplumsal olaylarda, ekonomide birçok alanda fotoğraf çekiyoruz. Mesleğimizi, adrenali seviyoruz. Bizi aslında mesleğe bağlayan kısımlardan bir tanesi de bu adrenalin. Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.