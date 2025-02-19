Spor İstanbul 2024'te Rekorlarla Dolu Bir Yılı Geride Bıraktı

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(İSTANBUL) - Her yıl kullanıcı ve kullanım sayısını artıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 2024 yılını da rekorlarla kapattı. Geçen yıl İstanbullular yaklaşık 13 milyon kez spor yaparken; 3 milyonu aşkın üyesi bulunan Spor İstanbul toplam 25 etkinliğe imza attı.

Toplumsal sağlık için herkesin spora erişmesini sağlayıp fiziksel aktivite oranı artırmayı hedefleyen İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 2024 yılında 71 tesiste 1 milyon tekil kullanıcıyla, toplamda 12 milyon 600 bin kullanıma ulaştı. Açık hava egzersiz noktasını 408'e çıkaran Spor İstanbul'un "Yürü Be" uygulamasını kullanan İstanbullular da toplam 7 milyar adım attı. 137 okulda bulunan okul spor salonları ise 14 farklı branşta toplamda 650 bin defa kullanıldı.

Yüz binlerce çocuk spora "Merhaba" dedi

Çocukların sporla erken yaşta tanışması ve geleceğin sporcularının yetişmesine destek olunması amacıyla başlatılan spor eğitim program sayısı 2024 yılında arttırıldı. İBB Spor İstanbul Spor Okulları'nda 21 branşta 132 bin çocuğa eğitim verilirken yetenekli olanların geçiş yaptığı Gelişim Ligi'nden spor kulüplerine 725 çocuk gönderildi. Çocuklara hem sporu sevdirmek hem de küçük yaşlarda doğayı tanıtmak için düzenlenen Doğa Kampı'na katılım ise bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 8 bin 797'ye ulaştı.

Engellilerin kullanımı 120 bini aştı

2024 yılında İstanbul'da engelli bireylerin sporla ilişkisinde de artış yaşandı. Engellilere yönelik spor hizmetlerinden geçen yıl 8 farklı branşta 6 bin 613 kişi faydalandı ve yıl genelinde toplam kullanım sayısı 136 bin 191'e ulaştı. Ayrıca paralimpik sporun gelişimi için Spor İstanbul tarafından başlatılan Sport4All projesine, Erasmus artı Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinliği Eylemi kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan 200 bin Euro destek sağlandı.

Maratonda rekorların yılı

Spor İstanbul, 2024'te uluslararası çaptaki Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Haliç Kürek Yarışları ve Tour of İstanbul ile ulusal çaptaki Ulugazi Yağlı Güreşleri dahil toplam 25 etkinlik düzenledi. Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'na 117 ülkeden 4 bin 633'ü yabancı olmak üzere toplam 40 bin 443 kişi katıldı. 4 bin 156 sporcu, bitiş çizgisini geçerek İstanbul Maratonu tarihinin "bitiren" rekorunu kırdı. Maratonda ayrıca bağış rekoru da kırıldı. Tüm canlılar yararına kullanılmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları için 98 milyon 200 bin lira bağış toplandı. Böylece 46. İstanbul Maratonu, Londra, Berlin ve Amsterdam'daki maratonların ardından Avrupa'nın en fazla bağış toplayan dördüncü maratonu olmayı başardı.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda ise 72 ülkeden bin 557'si yabancı olmak üzere 10 bin 147 sporcu yarıştı. Geçen yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Haliç Kürek Yarışları'nda 110 takım ve 550 sporcu mücadele ederken, 2024'te Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2.1 kategorisine yükseltilen Tour of İstanbul'da ise 15 ülkeden 22 takım ve 143 sporcu yer aldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Ulugazi Yağlı Güreşleri'nde 8'i altın kemerli olmak üzere toplam 64 başpehlivan ve 672 güreşçi çayıra çıktı. Su Sporları Festivali bin, Yaz Atletizm Oyunları da 300 sporcuyu ağırlayarak yılın önemli spor etkinlikleri arasında yer aldı.

2024 yılı verilerini değerlendiren Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, tesislerde verdikleri hizmeti iki katına çıkardıklarını söyledi. Onur, şu bilgileri verdi:

"Hizmeti iki katına çıkardık"

"Fiziksel hareketsizlik, çağımızın en önemli pandemisi haline gelmiştir. Türkiye pandemiye genç, spor kültüründen uzak, ilkokullarda beden eğitimi olmadan ve maalesef yoksullukla savaşan dezavantajlı bir durumda girdiği için İBB olarak verdiğimiz bu hizmet daha da önemli bir hale gelmektedir. Son beş yılda tesislerimizde verdiğimiz hizmeti iki katına çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bu artışın yarısı yeni tesis yatırımlarından gelirken, yarısı da 3 bin 500 ekip arkadaşımla tesislerde daha verimli bir hizmet vermemizden kaynaklı. Tesislerimizde günde 1 TL'ye kadar kullanım yapma şansı varken tüm İstanbul'u hareketlendirmeye kararlıyız."