Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Kayıtları Son Haftaya Giriyor - Son Dakika
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Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Kayıtları Son Haftaya Giriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu kayıtları için avantajlı dönemde son haftaya girildi. Parkuruyla katılımcılara dünyadaki tek kıtalararası maraton deneyimini sunan organizasyonda, avantajlı kayıt dönemi 31 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

27.07.2024 16:05
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu kayıtları için avantajlı dönemde son haftaya girildi. Parkuruyla katılımcılara dünyadaki tek kıtalararası maraton deneyimini sunan organizasyonda, avantajlı kayıt dönemi 31 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

World Athletics (WA) tarafından "Gold Label" kategorisinde değerlendirilen Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, bu yıl 3 Kasım Pazar günü koşulacak. Maratona katılmak isteyenler için 370 TL olan avantajlı kayıt ücreti dönemi 31 Temmuz'da sonra erecek. 1 Ağustos- 14 Ekim arasında kayıt yaptıran spor severler ise 495 TL ücret ödeyecek.

Maratonda 42K kategorisinde yarışmak isteyenlerin bazı kriterlere uyması gerekiyor. Katılımcıların, ya son iki yılda Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) onaylı ve yol ölçümü yapılmış bir 42K koşusunu 6: 20 zaman diliminde veya bir 21K koşusunu 3: 25 zaman diliminde tamamlamış olması gerekiyor. Bunların yanında son bir yıl içerisinde TAF onaylı ve yol ölçümü yapılmış herhangi bir 15K koşusunu 2: 15 zaman diliminde tamamlayanlar da maratonda koşabilecek.

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nun startı geçen yıllarda olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde verilecek. Yarış Sultanahmet Meydanı'nda son bulacak.

Geçen yıl maratona Kenyalı atletler damga vurmuş ve erkeklerde Panuel Mkungo (2: 10: 35), kadınlarda da Beatrice Cheptoo (2: 27: 09) kazanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Kayıtları Son Haftaya Giriyor - Son Dakika

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