Batman'da Spor Salonu Yangını: 3 Ölü, 9 Yaralı; İşletme Sahibi ve 2 Çalışan Gözaltında - Son Dakika
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Batman'da Spor Salonu Yangını: 3 Ölü, 9 Yaralı; İşletme Sahibi ve 2 Çalışan Gözaltında

Batman\'da Spor Salonu Yangını: 3 Ölü, 9 Yaralı; İşletme Sahibi ve 2 Çalışan Gözaltında
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BATMAN'da bir spor salonunda çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibi ile 2 çalışan, gözaltına alındı.

BATMAN'da bir spor salonunda çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin soruşturma kapsamında işletme sahibi ile 2 çalışan, gözaltına alındı.

Gültepe Mahallesi'ndeki bir spor salonunun sauna kısmında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler söndürülürken, yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43), hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde görev yaptığı öğrenildi

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Diğer yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi ile 2 personel, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman'da Spor Salonu Yangını: 3 Ölü, 9 Yaralı; İşletme Sahibi ve 2 Çalışan Gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Spor Salonu Yangını: 3 Ölü, 9 Yaralı; İşletme Sahibi ve 2 Çalışan Gözaltında - Son Dakika
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