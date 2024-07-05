Srebrenitsa Soykırımı İzmir'de Anıldı - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı İzmir'de Anıldı

Bosna-Hersek'te gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıldönümünde İzmir'de anma töreni düzenlendi. Törende, soykırımı dünya gündemine taşıyan fotoğrafların bulunduğu sergi sergilendi ve Srebrenitsa'da yaşanan trajediyi anlatan bir film gösterildi. Katliamda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve ulusal marşlar okundu.

05.07.2024 16:38
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(İZMİR)- Bosna-Hersek'te 1995 yılında gerçekleştirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıldönümünde öldürülen yaklaşık 8 bin Müslüman, Bornova Belediyesi tarafından Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreninde soykırımı dünya gündemine taşıyan fotoğrafların bulunduğu "Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler" adlı serginin yanı sıra, Srebrenitsa'da yaşayan genç bir kadının öyküsünü anlatan 'Aida' filmin gösterimi de yapıldı. Film, Srebrenitsa'da yaşanan trajediyi yüreklerde yeniden hissettirdi. Anma etkinliğinde katliamda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye ve Bosna Hersek'in ulusal marşları okundu.

Başkanı Eşki: Acıyı yüreğimde hissediyorum

Srebrenitsa Katliamı'nın dünyanın gözü önünde yaşandığını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Srebrenitsa'da yaşanan vahşet, insanlık tarihinde kara bir leke, insanlık onuruna büyük bir darbedir. Burada Bosna Hersek'te gerçekleştirilen soykırıma tanıklık etmiş ve pek çok yakınını kaybetmiş kardeşlerimizin olduğunu biliyorum. İnsanlığın yaşanan bu olaylardan ders çıkarmasını gerekiyor. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in 'Unutulan soykırım tekrarlanır' sözünü hiç aklımızdan çıkarmayacak, yaşananları unutmayacağız. Tarifi mümkün olmayan bu acıyı paylaşıyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"Ders çıkarmayı bilmiyoruz"

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Esat Yılmaz, "Soykırımcılar kadın, erkek, çocuk, genç yaşlı demeden bütün bir halkı yok etmek için oradaydılar. Binlerce insan Birleşmiş Milletler'in koruması altındayken, Avrupa'nın tam ortasında öldürüldü. Büyük bir acıyla hatırladığımız bu katliamdan sonra yaşananlar ise insanlığın ders çıkarmak konusunda ne kadar yetersiz olduğunu gösterdi. Bilinen rakamla 8 bin 372 insanın vahşice katledilmesiyle sonuçlanan bu elim olayı unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı İzmir'de Anıldı - Son Dakika

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