Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı Keçiören'de düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı Keçiören'de düzenlenen törenle anıldı

10.07.2025 12:42
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle Keçiören Belediyesi Aliya İzetbegoviç Parkında anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımın 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle Keçiören Belediyesi Aliya İzetbegoviç Parkında anma töreni düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen anma töreninde, İstiklal Marşı ve Bosna Hersek milli marşının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Törende konuşan Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Srebrenitsa'da modern Avrupa tarihinin en büyük zulümlerinden birinin yaşandığını ve üzerinden 30 yıl geçtiğini, binlerce erkek, çocuk ve yaşlının sevdiklerinden ayrılarak öldürüldüğünü belirtti.

Colakovic, Srebrenitsa'daki soykırımın uluslararası toplumun gözleri önünde yaşandığını vurgulayarak, "İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden sonra böyle bir zulmün gerçekleşmeyeceğine dair 'Bir daha asla' mesajının gölgesinde Srebrenitsa'da Boşnak siviller nefretle öldürüldü." dedi.

Dünyanın 1995'teki sessizliğini bugün Gazze'de devam ettirdiğine işaret eden Colakovic, Srebrenitsa annelerinin adalet mücadelesine vurgu yaptı.

Balıkesir Üniversitesinden Doç. Dr. Admir Mulaosmanovic de Srebrenitsa'daki soykırımın sistematik bir şekilde planladığını, soykırım kurbanlarının kemiklerinin birden fazla toplu mezardan çıkartıldığını aktardı.

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu ise tarihin en karanlık sayfalarından Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümü için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Vermek istediğimiz mesaj kin ve nefret değil, hafıza sahibi olmak. Srebrenitsa'da yaşananları unutmadık, unutturmayacağız." diye konuştu.

"Hayal Meyal" müzik grubundan Srebrenitsa ağıtı

Törende "Hayal Meyal" müzik grubu sahne aldı. Grup, soykırım kurbanlarını anmak amacıyla Boşnakça "Sto Te Nema?" (Neden Yoksun?) adlı ağıtı ve Selanik türküsünü seslendirdi. Grup üyeleri eserleri Srebrenitsa ve Gazze'de yakınlarını kaybeden anneler için seslendirdiklerinin altını çizdi.

Fotoğraf sanatçısı Tarik Samarah'ın Srebrenitsa konulu fotoğraflarından oluşan belgesel de gösterildi.

Katılımcılar daha sonra Şehitlik Anıtına çelenk ve karanfil bıraktı. Anma törenine yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yılki cenaze töreninde 7 soykırım kurbanı toprağa verilecek

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Soykırımın 30'uncu yıl dönümünde yarın yapılacak cenaze töreninde 7 soykırım kurbanı defnedilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Srebrenitsa, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılı Keçiören'de düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika

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