Srebrenitsa’ya Umut Taşıyan Projeler - Son Dakika
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Srebrenitsa’ya Umut Taşıyan Projeler

Srebrenitsa’ya Umut Taşıyan Projeler
09.07.2025 11:18
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EMMAUS, Srebrenitsa'da geçmişin acılarını hafifletmek için projeler yürütüyor ve umut sunuyor.

Bosna Hersek'te uzun yıllardır faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu, ülkedeki savaşta 1995'te soykırımı yaşayan Srebrenitsa için umut vadeden projelerini sürdürüyor.

EMMAUS Koordinatörü Elmedin Skrebo, AA muhabirine, soykırımın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acı dolu hatıraların hüküm sürdüğü Srebrenitsa'da yaşlı ve genç nüfus için gerçekleştirdikleri projeleri anlattı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın hemen ardından faaliyete başladıklarını belirten Skrebo, "Srebrenitsa'da 20 yıldır önemli diyebileceğimiz işler yapıyoruz. Şu an 4-5 proje yürütüyoruz. Srebrenitsa'nın geleceği olabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Skrebo, mevcut durumda Srebrenitsa ve çevredeki kentlerden çocukların okul zamanı kalabildikleri yerin bölge için büyük önem arz ettiğini söyleyerek, "Bu yıl 63 çocuğumuz vardı. Özellikle evleri uzakta olan çocukların eğitim hayatını kolaylaştırabilecek imkanlar sunuyoruz." diye konuştu.

Srebrenitsa'da tüm ailesi öldürülen yaşlılar için de bir bakımevi açtıklarını aktaran Skrebo, bu büyük projelerin Srebrenitsa'da soykırımın ardından yaptığı adalet arayışıyla sembol isimlerden birisi haline gelen rahmetli Hatidza Mehmedovic'in önerisi olduğunu anlattı.

"Srebrenitsa'yı her gün ziyaret etmeliyiz"

Skrebo, bakımevinde 30 Srebrenitsalı annenin ve 2 yaşlı erkeğin kaldığını söyleyerek, "Okullarını bitiren çocuklara da Srebrenitsa'da iş imkanı sunuyoruz. Bu aslında bir döngü halini aldı. Mezun olan gençlerimiz bakımevinde kalanların ihtiyaçları için hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Srebrenitsa'da istihdam da sağlayan bir kuruluş olduklarına değinen Skrebo, Srebrenitsa yakınlarında birçok kesimden kişinin vakit geçirebileceği, araştırma yapabileceği bir alan inşa ettiklerine dikkati çekti.

"Srebrenitsa sezonluk bir yer olmamalı"

Skrebo, Srebrenista soykırımın 30'uncu yılının anıldığı bu günlerin zorlu geçtiğinin altını çizerek, "Srebrenitsa sezonluk bir yer olmamalı. Burayı sadece 11 Temmuz'da değil, yılın her günü ziyaret etmeliyiz. Bizler herkese yardım eli uzatmak için buradayız." şeklinde konuştu.

Srebrenitsa annelerinin yaşadıkları tüm acılara rağmen ayrımcılık gözetmeden hayatlarını sürdürdüğünü dile getiren Skrebo, "Onlara hayranlıkla bakıyoruz. Nereye giderlerse gitsinler olgun tavırlarıyla insanları kendilerine hayran bırakıyorlar." dedi.

Skrebo, tanık olduğu zulme rağmen Srebrenitsa'nın yaşanabilecek umut dolu bir yer olduğunu, EMMAUS'un da bu umudun bir parçası olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Srebrenitsa'da 41'i olmak üzere EMMAUS'ta toplam 300 çalışanın bulunduğu bilgisini paylaşan Skrebo, faaliyetlerini "komşuluk" ilişkisi üzerine kurduklarını belirtti.

Skrebo, Srebrenitsa dışında başkent Saraybosna, Doğu Doboj, Zvornik ve Velika Kladusa kentlerinde de ofislerinin bulunduğunu, ihtiyaç sahiplerine yemek, bakım, sağlık, tarım ve daha birçok alanda hizmet verdiklerini anlattı.

Türkiye ile birçok alanda işbirliği

Türkiye ile faaliyet gösterdikleri birçok alanda işbirliği içerisinde olduklarını anlatan Skrebo, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Konya'nın Selçuklu ve Karatay belediyeleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve çok sayıda kuruluşla ortak çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Skrebo, Türkiye ile uzun yıllardır çalıştıklarını, Suriye'de de ortak faaliyetlerde yer aldıklarını, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği ile yakın zamanda İdlib'teki yetim çocukları için bir proje gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

EMMAUS'un farklı kuruluşların işbirliğinde Gazze'ye yardım gönderdiğine işaret eden Skrebo, "Gazze'de fiziksel olarak bulunamamak beni oldukça üzen bir durumdu. Yardım sağladığımız birçok yere fiziksel olarak gitme imkanı buldum ancak Gazze'ye gidemedim." diye konuştu.

Skrebo, Gazze'ye insani yardım girişlerinin engellediğini anımsatarak, "Ancak bizler Bosna Hersek'te halihazırda yardım toplamaya devam ediyoruz. İnsani yardım girişlerine izin verildiği an bunları göndermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bu yılki cenaze töreninde 7 soykırım kurbanı toprağa verilecek

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Soykırımın 30'uncu yıl dönümünde cuma günü yapılacak cenaze töreninde 7 soykırım kurbanı defnedilecek.

Kaynak: AA

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