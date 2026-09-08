Sri Lanka'da kuraklık barajları vurdu; doluluk oranı yüzde 47,3'e geriledi - Son Dakika
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Sri Lanka'da kuraklık barajları vurdu; doluluk oranı yüzde 47,3'e geriledi

Sri Lanka\'da kuraklık barajları vurdu; doluluk oranı yüzde 47,3\'e geriledi
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Sri Lanka'da kurak ve sıcak hava nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 47,3'e düştü. Sulama Departmanı yetkilileri, mevcut rezervlerin tarım sezonunun geri kalanını ve içme suyu ihtiyacını karşılamaya yeteceğini açıklarken, halkı suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.

KOLOMBO, 8 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka genelinde etkisini sürdüren kurak ve sıcak hava nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 47,3'e geriledi.

Sri Lanka Sulama Departmanı Su Yönetimi Direktörü H.M.P.S.D. Herath pazartesi günü yaptığı açıklamada, su seviyelerindeki düşüşe rağmen mevcut rezervlerin, yağışların az olduğu ve temel olarak sulamaya dayalı, mayıs-eylül dönemindeki tarım sezonunun kalan kısmını tamamlamaya yetmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Herath, barajlara bağımlı bölgelerdeki mevcut rezervlerin bir sonraki yağışlara kadar içme suyu ihtiyaçlarını da karşılamasının beklendiğini belirtti.

Sulama Departmanı'nın sorumluluğundaki büyük barajlardaki su seviyelerinin an itibarıyla yaklaşık yüzde 34,4 olduğunu kaydeden Herath, Ampara, Batticaloa ve Trincomalee bölgelerindeki barajların doluluk oranının ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Yüksek sıcaklıkların barajlardaki buharlaşma kaynaklı su kayıplarını artırdığına dikkat çeken Herath, halka sulama ve içme suyu ihtiyaçlarında suyu idareli kullanmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Sri Lanka, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da kuraklık barajları vurdu; doluluk oranı yüzde 47,3'e geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da kuraklık barajları vurdu; doluluk oranı yüzde 47,3'e geriledi - Son Dakika
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