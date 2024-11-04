Srinagar'da El Bombası Patladı

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SRİNAGAR, 4 Kasım (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'da atılan bir el bombasının patladığı pazar yerini kontrol eden Hindistan polis memurları ve adli tıp teknisyenleri, 3 Kasım 2024.

Telefonla görüşmesinde bilgi veren bir polis yetkilisi, şüpheli militanların Pazar günü Hindistan kontrolündeki Keşmir'in yazlık başkenti Srinagar'da kalabalık bir pazar yerine el bombası atması sonucu en az 6 kişinin yaralandığını doğruladı. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)