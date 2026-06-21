St. Petersburg'da Akaryakıt Satış Kısıtlamaları - Son Dakika
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St. Petersburg'da Akaryakıt Satış Kısıtlamaları

21.06.2026 18:51
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St. Petersburg'daki akaryakıt istasyonlarında, araç başına 20-100 litre satış kısıtlaması uygulanıyor.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki çok sayıda akaryakıt istasyonunda benzin ve motorin satışına araç başına 20 ila 100 litre arasında değişen sınırlamalar uygulanıyor.

AA muhabirinin yerel basın ve bölge kaynaklarından derlediği bilgilere göre, kentte 16 Haziran'dan itibaren bazı istasyonlarda bir araca en fazla 100 litre benzin satılmasına yönelik geçici uygulama başlatıldı.

Bölgede faaliyet gösteren Tatneft, Rosneft ve Lukoil gibi çeşitli şirketlerin istasyonlarında farklı limitler uygulanırken, bazı noktalarda bidonla akaryakıt satışına izin verilmiyor.

Yerel basında Tatneft istasyonlarında araç başına 20 ila 30 litre akaryakıt verildiği belirtilirken, Rosneft ve Lukoil istasyonlarında üst sınırın genel olarak 100 litre seviyesinde bulunduğu aktarıldı.

Kentteki taksi şoförleri ve diğer sürücüler ise birçok istasyonda resmi olarak duyurulmamasına rağmen araç başına yaklaşık 20 litre yakıt satıldığını, bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştuğunu ifade ediyor.

St. Petersburg yönetimi ise kentteki perakende akaryakıt satışlarının yüzde 70'ten fazlasını gerçekleştiren üç büyük petrol şirketinin istasyonlarında satışların önemli bir kısıtlama olmadan sürdüğünü belirtiyor.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken Rus hükümeti, akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil artan saldırılar nedeniyle, ülkenin Tver bölgesindeki ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.

Kaynak: AA

Petersburg, Ekonomi, Enerji, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel St. Petersburg'da Akaryakıt Satış Kısıtlamaları - Son Dakika

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