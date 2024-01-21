21 OCAK 2024 ANKA HABER AJANSI GÜNDEMİ
12.00: Staj ve çıraklık sigortası mağdurları, Ankara Anıtpark'ta miting düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
13.00: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI)
13.30: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
14.00: Emeklilikte Adalet Derneği, İstanbul Kartal'da miting düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)
ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Staj ve çıraklık sigortası mağdurları miting düzenleyecek - Son Dakika