Starmer'dan İsrail'e Gözden Geçirme Çağrısı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararının yanlış olduğunu belirterek, bu kararın derhal yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Starmer, İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Starmer, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı yanlış ve bu kararı derhal yeniden gözden geçirmesi yönünde şiddetle çağrıda bulunuyoruz. Bu eylem, bu çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir işe yaramayacak. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani krizin her geçen gün daha da kötüleştiğini ve İsrailli esirlerin korkunç ve insanlık dışı koşullarda tutulduğunu vurgulayan Starmer, "İhtiyacımız olan şey ateşkes, insani yardımların arttırılması, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması ve müzakere edilmiş çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde hiçbir rol oynayamayacağını ve silahsızlanmanın yanı sıra ülkeyi terk etmesi gerektiğini savundu.

Başbakan Starmer, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimizle iki devletli çözümün parçası olarak bölgede barışı güvence altına almak ve nihayetinde Filistinliler ve İsrailliler için daha parlak gelecek sağlamak üzere uzun vadeli plan üzerinde çalışıyoruz ancak her iki taraf da iyi niyetle müzakerelere başlamadığı sürece bu ihtimal gözlerimizin önünde yok olup gidiyor. Mesajımız açık: Diplomatik çözüm mümkündür ancak her iki taraf da yıkım yolundan uzaklaşmalıdır."

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.