Starmer'dan UNRWA'ya Yasa Tepkisi

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'deki faaliyetlerine yasal olarak son verilmesine tepki göstererek, yasanın Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerini tehlikeye atma riski taşıdığını bildirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, İsrail Meclisinin (Knesset), UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

Starmer, yasanın Knesset'te kabul edilmesinden dolayı endişe duyduklarını belirterek, "Bu yasa, UNRWA'nın Filistinliler için temel çalışmalarını imkansız hale getirme, Gazze'ye tüm uluslararası insani müdahaleyi ve Batı Şeria'daki temel sağlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanmasını tehlikeye atma riski taşıyor." ifadesini kullandı.

"Gazze'ye insani yardımın artırılmasına ihtiyacımız var"

Gazze'deki insani durumun kabul edilemez seviyede olduğunu kaydeden Starmer, "Acil ateşkese, esirlerin salıverilmesine ve Gazze'ye insani yardımın artırılmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, "Uluslararası yükümlülükleri gereği İsrail'in Gazze'deki sivillere yeterli insani yardımın ulaşmasını sağlaması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Bu büyüklükte bir insani yardım operasyonunu hızlı bir şekilde ancak UNRWA'nın gerçekleştirebileceğine işaret eden Starmer, "Bu çatışmada hayatını kaybeden 222 UNRWA çalışanını anıyorum. UNRWA'nın Filistinli mültecilere yardım etmek için BM'den gelen bir yetkisi var. İsrailli milletvekillerini, UNRWA'nın temel çalışmalarını sürdürmesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Knesset'teki oylamada 120 sandalyeli Mecliste bulunan 92 İsrailli milletvekili, UNRWA'nın İsrail'deki faaliyetlerini yasaklayan tasarı lehinde, 10 milletvekili ise aleyhte oy vermişti.