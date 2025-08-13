Stocker'den Sırbistan'a Kosova ile Diyalog Çağrısı - Son Dakika
Stocker'den Sırbistan'a Kosova ile Diyalog Çağrısı

13.08.2025 19:52
Avusturya Başbakanı Stocker, Sırbistan'ı Kosova ile diyaloğa davet etti, alternatif yok dedi.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, SırbistanKosova ile diyalog kurmaya çağırarak, bundan başka bir alternatifin bulunmadığını belirtti.

Avusturya Başbakanı Stocker, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stocker, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine destek verdiklerini ancak bu yolda atılması gereken adımlar olduğunu söyledi.

Tam üyelikten önce ulaştırma ve enerji alanlarında kademeli bir entegrasyon sağlanması gerektiğini dile getiren Stocker, hukukun üstünlüğü ile medya ve yargının bağımsızlığının temel değerler olduğunu vurguladı.

Stocker, Sırbistan'ı Kosova ile diyalog kurmaya çağırarak, "Belgrad- Priştine Diyalog Süreci'ndeki aktörleri yeniden masaya oturtacak her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Diyalog sürecinin bir alternatifi bulunmuyor." dedi.

?"Avusturya, Sırbistan için önemli bir ülke"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Stocker ile ikili ilişkiler, Sırbistan'ın AB üyelik süreci ve daha birçok önemli konuyu ele aldıklarını vurgulayarak, "Avusturya, Sırbistan için önemli bir ülke. Çin ve Hollanda'nın ardından üçüncü büyük yatırımcı ülke konumunda. Avusturya'ya bize büyük yatırımlar yaptığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın bölgede barış ve istikrarın korunması noktasında da güçlü destek verdiğini aktaran Vucic, ekonomik ilişkilerin çok daha güçlenebileceğini söyledi.

Vucic, yasa dışı göçle mücadele konusunda özellikle iki ülkenin İçişleri bakanlıklarının ortak çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Dünyada her geçen gün birçok değişim oluyor. Sınır güvenliği söz konusu olduğunda vatandaşlarımız için en iyi çözümü beraber bulabileceğimiz kanaatindeyim." diye konuştu.

Sırp lider Vucic, ülkesinin de Kosova ile meseleleri diyalog yoluyla çözmek istediğini vurguladı.

Bu arada, Stocker Belgrad'daki ziyareti kapsamında mevkidaşı Djuro Macut ile ekonomik işbirliği anlaşması da imzalandı.

Belgrad-Priştine Diyalog Süreci

Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi, iki ülkenin sık sık karşıya gelmesinin en büyük nedeni olarak gösteriliyor.???????

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol aranıyor.

Belirli aralıklarla gerginlik yaşayan iki ülke en son temmuzda Sırp bir yetkilinin Kosova'da tutuklanmasının ardından karşı karşıya gelmiş, Sırbistan Kosova ile normalleşme sürecini durdurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

