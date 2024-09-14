Stockholm'de Filistin İçin Dayanışma Gösterisi - Son Dakika
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Stockholm'de Filistin İçin Dayanışma Gösterisi

Stockholm\'de Filistin İçin Dayanışma Gösterisi

İsveç'te 2 bin kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı dayanışma gösterdi.

14.09.2024 17:46
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İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan yaklaşık 2 bin gösterici, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçunu durdurmasını istedi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığına yürüdü.

Gösteri öncesi Stockholm'de yaklaşık 100 aktivist, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çekmek için 5 kilometre maraton koştu.

Maraton öncesi AA muhabirine açıklama yapan İsveçli aktivist Krister Holm, "Burada barış adına yarışmak için toplandık. İsrail'in Filistin'i hedef alan saldırganlığını durdurması gerekiyor. İsrail'den işgali ve apartheid politikaları durdurmasını istiyoruz." dedi.

Aktivist Emma Ekvall da şöyle konuştu:

"Filistin ve Gazze ile dayanışma göstermek için buradayım. Şiddetin durmasını, orada yaşananları dünyanın görmesini ve herkesin gözü önünde bir soykırım işlenmemesini sağlamamız gerekiyor. Yapılanlar yeterli değil, İsrail ürünlerini boykot etmeliyiz, politikacılara karşı durmalıyız ve sesimizin duyulmasını sağlamalıyız. O topraklar nesiller boyunca Filistinlilere ait ve İsrail'in işgali, insan haklarına aykırı. İsrail, Filistinlilerin topraklarını terk etmelerini istiyor. Filistinliler kendi topraklarında özgürce yaşayabilmelidir."

Kaynak: AA

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