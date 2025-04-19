Stockholm\'de Filistin İçin Protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto etti.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen eylemciler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, "Filistin'de katliam var", "Özgürlük yakındır", "Gazze'de soykırım var", "Gazze için acil süresiz ateşkes" yazılı pankartlarla yürümeye başladı.

"Filistin halkı yalnız değildir" ve "Filistin için ses ver" sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Malin Akertröm, AA muhabirine 2023'ten bu yana her hafta gösteri yaptıklarını söyledi.

Gazze'de soykırım ve işgalin devam ettiğini aktaran Akertröm, "Filistin'e giden insani yardımlar engellendiği için Batı Şeria'da korkunç bir açlık var. Batı dünyası ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları karşısında şoke oldu. Lakin her kötülüğün kökü ABD'dir. İsrail'in Filistin işgaline sponsor olmuştur. Gazze'deki soykırımı finanse ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki katliama karşı Batı medyasının iki yüzlü bir tavır sergilediğini kaydeden Akertröm, şunları kaydetti:

"İsrail'in Filistin'de yaptıkları soykırım olmasına rağmen Batı medyası bunu iki ülke arasındaki savaş gibi yazıyor. İsveç kamu televizyonu ve radyosu da bu şekilde haberi okurlarına duyuruyor. Basın kelime seçiminde İsrail'in istediği gibi yazıyor ve bu şekilde İsrail propagandasına alet oluyor. İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını bozan da İsrail'dir. İsrail'in rehinelerini kurtarmak gibi bir derdi yok, onlar tüm Gazze'yi yok etmek istiyor."