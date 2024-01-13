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Stockholm'de İsrail'i protesto eden yüzlerce kişi bir araya geldi - Son Dakika
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Stockholm'de İsrail'i protesto eden yüzlerce kişi bir araya geldi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına son verilmesi, ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım malzemelerinin Gazze'ye eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıyarak Filistin'e özgürlük sloganları attı ve İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü. Protestocular, İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, bu ülkelerin İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Stockholm\'de İsrail\'i protesto eden yüzlerce kişi bir araya geldi
13.01.2024 - 17:51,
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İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, İsveç, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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