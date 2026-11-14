Stockholm'de yüzlerce kişi Gazze için ateşkes çağrısıyla Dışişleri önüne yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Stockholm'de yüzlerce kişi Gazze için ateşkes çağrısıyla Dışişleri önüne yürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Stockholm\'de yüzlerce kişi Gazze için ateşkes çağrısıyla Dışişleri önüne yürüdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto ederek derhal ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı. Pankartlarla İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüyen eylemciler, Filistin'e özgürlük sloganları attı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarına son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması çağrısı yaptı.

Yüzlerce eylemci, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan katılımcılar, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Eyleme katılan Stockholm Direniş Tiyatrosu Müdürü ve aktivist Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine, Filistin'in özgürlüğü için üç yıldır cumartesi günleri gösteri düzenlediklerini, İsrail'in zalimliklerini anlatan tiyatro gösterilerini de iki yıldır sürdürdüklerini anlattı.

"Halkı devam eden soykırım hakkında aydınlatmaya çalışıyoruz." diyen Hashimi, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkını şeytanlaştırmak için her şeyi yaptığını, yalanlar yaydığını ifade etti.

Hashimi, Birleşmiş Milletler'in bu yalanlara dair herhangi bir kanıt bulunamadığını bildirdiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Batı dünyasındaki insanlar Filistin'deki bu sözde çatışmaya mesafe koydular. Taraf olmak istemiyorlar, taraf olmaya cesaret edemiyorlar. Biz bu soykırım karşısında sessiz kalmayacağız, zafer kazanana kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığıİnsan HaklarıStockholmOrta DoğuFilistinİsrailGüncelİsveçGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı Sonu korkunç bitti Sevgilisinin görüştüğü kızı bahçeye çağırdı! Sonu korkunç bitti
Uğurcan Çakır’a dev talip Uğurcan Çakır'a dev talip
Çobanlar Grubu’na Ankara’da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira Çobanlar Grubu'na Ankara'da operasyon: El konulan otel 660 milyon lira
18:56
Galatasaray’da 5 ayrılık birden
Galatasaray'da 5 ayrılık birden
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:39
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın faillerinden biri yakalandı: 2 kişiye daha gözaltı
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
17:28
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 19:05:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Stockholm'de yüzlerce kişi Gazze için ateşkes çağrısıyla Dışişleri önüne yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android