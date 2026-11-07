Stockholm'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Stockholm'de yüzlerce kişi İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarını protesto etti

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, saldırıların derhal durdurulmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları ile ateşkes ihlallerini protesto etti.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

Kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

"Bu, devam eden bir soykırım"

Eyleme destek veren İsveçli aktivist Malin Akerström, AA muhabirine, Gazze'de yaşananların başından beri bilinen bir soykırım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan şöyle düşünebilir; bütün Gazze'nin yerle bir edilmesini ve tüm sakinlerinin yok edilmesini görmek zorunda mıyız? Bu, devam eden bir soykırım, bunu başından beri biliyorduk. İsveçli politikacılarımızın, dünyanın geri kalanının ve Avrupa'nın bunu soykırım olarak adlandırmaması bilinçli bir tercih. Bu, durumun devam etmesine olanak tanıyan bir strateji. İsrail'in arkasında duruyorlar, İsrail'in meşru müdafaa hakkından bahsetmeye devam ediyorlar. Ancak daha fazla insan şunu konuşmalı; Hamas, Filistin'deki direniş mücadelesinin bir parçasıdır. Filistin'in direniş mücadelesinin tamamının arkasında durmalıyız. Meşru müdafaa hakkı olan Filistin'dir. İşgal altındaki bir halkın direnmeye hakkı vardır. Durum böyledir."

Kaynak: AA
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