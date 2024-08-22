Su Kanunu Taslağı Yürürlüğe Girdi

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Haber: DİLAN KUTLU

(ANKARA)- Su kullanımının doğru yönetilmesi amacıyla 2011 yılında hazırlanan su kanunu taslağı, aradan 13 yıl geçmesine rağmen yasalaştırılamazken; Ulusal Su Kurulu'nun çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kurulda, sulama birliklerine yer verilmedi.

2011-2018 tarihlerinde Orman ve Su işleri Bakanı olarak görev yapan Veysel Eroğlu döneminde hazırlık çalışmalarına başlanan su kanunu taslağı, daha sonraki dönemlerde de gündeme gelmesine rağmen 13 yıldır çıkarılamadı. Yeraltı Suları Kanunu ve Devlet Su İşleri'nin yönetmelikleri yürürlükte olsa da Türkiye'de Sular Hakkında Kanun en son 1926'da çıkarıldı.

Ulusal Su Kurulu'nun kurulması 29 Kasım 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kurulun çalışma esaslarını içeren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ise bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Su Kurullarının Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" başlığıyla yayımlanan yönetmelikte Tarım ve Orman Bakanı başkanlığında kurulan Ulusal Su Kurulu'nda; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ile Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı yer alacak.

Sulama birlikleri Kurul'da yer almadı

Su Kurulu'nda, 15 kurumdan temsilciye yer verilirken, sulama birlikleri ve üretici örgütleri ile dernekler kurula dahil edilmedi. Kurul, kentlerde ve kırsalda su-gıda-enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejileri oluşturacak. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin alınacak tedbirlere ve uygulanacak politikalara yönelik önerilerde bulunacak.

Su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ilişkin planların uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik kararlar alacak. Ulusal su planı ile havza ölçekli yönetim, su verimliliği ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını karara bağlayacak. Su kaynaklarının korunması için kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar verecek.

Kurul, yılda en az iki kez başkan ve en az 12 üyenin katılımıyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

"havzalardaki kurulları valiler yönetecek"

Her havza için ayrı bir su kurulu kurulacak. 25 havzada su kurullarını koordinatör vali yönetecek. Havza su kurulları, görev alanına giren havza için Bakanlıkça hazırlanacak havza ölçekli yönetim planları ile ilgili çalışmalara katkıda bulunacak, plan uygulamalarını takip edecek. Havza su kurulları yılda en az bir defa toplanacak.

İl su kurulları da vali başkanlığında yılda en az bir kez toplanacak. Kurullar, havza ölçekli yönetim, içme ve kullanma suyu havzası koruma, su verimliliği ile içme ve kullanma suyu güvenliği planları için gerekli katkıları sağlayacak.

Öte yandan Bakanlığın, Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.