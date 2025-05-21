Su Kaynaklarının Azalması Endişe Verici - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Su Kaynaklarının Azalması Endişe Verici

Su Kaynaklarının Azalması Endişe Verici
21.05.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "Yaptığımız projeksiyon çalışmaları doğrultusunda, 2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımızın yüzde 25 oranında azalması öngörülüyor" dedi.

TARIM ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "Yaptığımız projeksiyon çalışmaları doğrultusunda, 2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımızın yüzde 25 oranında azalması öngörülüyor" dedi.

Kızılırmak Havza Su Kurulu 2025 Yılı Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Çorum Valisi Ali Çalgan ve 14 ilin kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Su Yönetimi Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "Hepimizin bildiği gibi, dünyamızın 4'te 3'ü sudan oluşuyor. Ancak bu suyun yalnızca yüzde 2,5'i tatlı su. Bu tatlı suyun da sadece yaklaşık yüzde 1,2'sine erişebiliyoruz. Bu miktarın yaklaşık yüzde 30'unu yer altı sularından, geri kalan kısmını ise yüzey sularından sağlıyoruz. Tatlı suyun büyük bir bölümü buzullar gibi ulaşılması güç alanlarda bulunuyor. Yani bunu bir bardak suyla örneklendirecek olursak, elimizdeki bardaktaki sadece bir damla suyu kullanabiliyoruz" diye konuştu.

'2030 YILINA DOĞRU SU KAYNAKLARININ YÜZDE 20 AZALMASI BEKLENİYOR'

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak suyun hem kalitesini hem de miktarını korumaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Fındık, "Dünyada yaşayan 8,5 milyar insan, bu bir damla suyun hem miktarını hem de kalitesini korumak için büyük bir çaba sarf ediyor. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak suyun hem kalitesini hem de miktarını korumaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynakları üzerindeki baskının arttığını hepimiz görüyoruz. Yaptığımız projeksiyon çalışmaları doğrultusunda, 2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımızın yüzde 25 oranında azalması öngörülüyor. Bu azalmanın en büyük nedenleri ise azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar olacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz su-nüfus projeksiyonları kapsamında çok daha çarpıcı sonuçlarla karşılaştık. 2030 yılına doğru hem nüfus artışı hem de iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarımızın yüzde 20 oranında azalması bekleniyor. Şu an itibarıyla Türkiye, su stresi yaşayan bir ülke konumunda. Ancak eğer 2030 sonrasında da aynı şekilde devam edersek, herhangi bir önlem almazsak, su kıtlığı çeken ülkeler arasına girmemiz kaçınılmaz olacak. Bu nedenle suyu planlı ve programlı bir şekilde yönetmek zorundayız" dedi.

'SUYUN VE VERİMLİ TOPRAĞIN ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve insan kaynaklı kirliliğine dikkat edilmezse Kızılırmak'tan sadece birkaç güzel fotoğraf kalacağını söyleyen Samsun Valisi Orhan Tavlı, " Sivas'taki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan Kızılırmak, Kayseri, Ankara, Çorum ve Samsun gibi 14 ilimizden geçerek geniş bir coğrafyaya hayat veriyor. Bu nehir, taşıdığı suyla tarımsal üretimin ve ekonomimizin temelini oluşturan pek çok ürünü desteklemektedir. Kızılırmak Havzası, yalnızca bölge ekonomisi için değil, aynı zamanda ülkemizin gıda güvenliği ve ihracat kapasitesi açısından da büyük öneme sahiptir. Bu verimli topraklarda en güzel sebzeyi, meyveyi ve tahılı yetiştiren çiftçilerimiz, ülkemizin kaliteli, temiz ve güvenli gıda ihtiyacını karşılamaya el birliğiyle devam etmektedir. Ancak hepimizin bildiği üzere, son yıllarda etkisini daha da artıran iklim değişikliği ve su kirliliği, bu kadim havzayı tehdit etmektedir. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve insan kaynaklı kirlilik, Kızılırmak'ın debisini düşürmekte ve su kalitesini olumsuz etkilemektedir. Eğer bugün bu tehditlere karşı hızlı ve etkin adımlar atmazsak, gelecek nesillerimize sadece nehir yatakları, verimsiz topraklar ve Kızılırmak'ın tertemiz günlerini gösteren birkaç fotoğraf bırakmak zorunda kalabiliriz. Bu süreçte suyun ve verimli toprağın önemi her geçen gün artıyor. Başta rızkını topraktan kazanan çiftçilerimiz olmak üzere hepimiz bu kaynakların kıymetini biliyoruz. Bireysel ve kurumsal çabalarla bu bilinç gün geçtikçe daha da yaygınlaşıyor. Ancak bu konuda daha etkili sonuçlar almak için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Çünkü artık boşa harcanacak tek bir damla suyumuz, kaybedecek tek bir karış toprağımız yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Satuk Buğra, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su Kaynaklarının Azalması Endişe Verici - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
09:10
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
06:28
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
05:26
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
00:58
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi
TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
00:35
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
00:28
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama
İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 19:21:35. #7.13#
SON DAKİKA: Su Kaynaklarının Azalması Endişe Verici - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.