Suat Kılıç'tan, Bahçeli'nin Öcalan ile İlgili Sözlerine Tepki: "Şehit Ailelerine ve Halkımıza Bu Konu Sorulmalı. Bu İş Karar Vericileri Aşar"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, "Sayın Bahçeli hükümet üzerinde çok güç sahibi, sözüne değer verilen bir devlet adamı. Eğer 'Ahmetlerin makamına, Selahattinlerin yuvasına dönmesini istiyorsa' dediğinde bunu yaptırabilecek gücü vardır. Bu açıklamanın 'Ahmetler belediyedeki makamına dönmeli, kayyum uygulaması sona ermeli' kısmına katılıyoruz. 'Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı ve bayramda evinde, kendi yuvasında olmalı' kısmına da katılıyoruz. Ama 'Abdullah Öcalan umut hakkından yararlanmalı kısmında' şehit ailelerine ve halkımıza bu konu sorulmalı, danışılmalı bu iş karar vericileri aşar diyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen MYK toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıç, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu. Namıdiğer; enflasyonu ayarlama enstitüsü. Maalesef rakamlar ekonomide ahlaki bir çöküşe işaret ediyor. 2025 Aralık enflasyonu 0,89; 2026 Ocak enflasyonu yüzde 4,84. Biz bu filmi yıllardır izliyoruz. Bir önceki yılda da Aralık enflasyonu 1,03; Ocak enflasyonu 5,03. Niye Aralık'ta dipte Ocak'ta zirvede? İşçiye, memura, emekliye, asgari ücretliye, taşerona, sözleşmeliye maaş zamlarını aralıkta açıklanan enflasyona göre veriyorlar da onun için. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Bu emekten çalmak değil midir? Çalışanın hakkını, emeklinin lokmasını kursağından çıkarıp almak değil midir? Zulüm değil midir, gasp değil midir? Son beş yılın aralık enflasyon rakamları toplamı yüzde 9, son beş yılın ocak enflasyonları toplamı yüzde 33. Kimse kusura bakmasın, bunun adı çalışanın cebinden çalmaktır."

"Bu ağır iddialar Türkiye bakımından açıklığa kavuşturulmalıdır"

Kılıç, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukların sistematik istismarına uzanan derin bir ahlaki ve insani çöküş yaşandığını belirterek, Epstein belgelerine ilişkin, "Başkan dahil üst düzey devlet adamlarını içine alan bu çürümüşlüğün bir ucu da maalesef Türkiye'ye uzanıyor. Türkiye'den çok sayıda kız çocuğunun istismar adasına götürüldüğü iddiası var. Hatta, İngilizce bilmedikleri için zorlandılar şeklinde yakıcı bir iddia var. Epstein'e ait uçağın suç yıllarında tam dokuz kez Türkiye'ye geldiği iddiası var. Türkiye'deki irtibatlı hesaplara yurt dışından milyon dolarların aktarıldığı iddiası var. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları resen soruşturma başlatmalı ve bu ağır iddialar Türkiye bakımından açıklığa kavuşturulmalıdır" diye konuştu.

"Halden anlamıyorsunuz hiç değilse susun"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile AK Parti milletvekilleri Mestan Özcan ve Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşlarına yönelik sözlerini eleştiren Kılıç, "İktidarın üç milletvekilinden sizlere üç örnek vereceğim. Bu vekiller hakkında, sus emri mi verilir ağızlarına biber mi sürülür bilemiyorum. İlki Mestan Özcan, 'milletvekili maaşıyla geçinemiyorum' diyor. İkincisi Hasan Ufuk Çakır, 20 bin lirayla geçinemeyen emeklilere hakaret ediyor. Üçüncüsü Mehmet Emin Akbaşoğl, 'Gabar petrolünü çıkaracağız, satacağız, milletvekili maaşlarını emeklilere aktaracağız' diyor. Çarşı pazar gezmiyorsunuz, halkın içine girmiyorsunuz, halden anlamıyorsunuz hiç değilse susun ya susun. Susun yani daha nasıl söylenir" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı'nın Gazze Komisyonu üyeliğini gözden geçirmesini temenni ediyoruz"

Kılıç, Filistin ve Gazze ile Kudüs'ün statüsüne ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçmişte sözler verildi tutulmadı, Filistin'e sınırlar çizildi ama tanınmadı. Üstüne bir de siyonist rejimin baş destekçisi Trump tarafından Kudüs İsrail'in başkenti olarak tanındı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üyesi olduğu ve başkanlığını Trump'ın yürüteceği Gazze'de, lüks konutların yapılması planlanıyor. Lüks konut inşaatlarından sonra oralarda tutunamayacak olan Filistinliler için büyük bir yol ayrımı yaşanacak. Silah zoruyla topraklarından çıkarılamayan Filistinlilerin komisyon marifetiyle yurdundan çıkarılması ihtimali ortadadır. Geçmişte Kudüs'te yaşanan artniyetli girişimlerden hareketle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazze Komisyonu üyeliğini bir kez daha gözden geçirmesini temenni ediyoruz."

"AK Parti'yle bir ittifakın içinde olmayacağımızı, CHP ile de ittifakın içinde olmayacağımızı ifade ettik"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıç, olası bir erken seçim ve ittifaklara ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Erken seçimi biz kapıda değerlendiriyoruz. 2026 yılı değilse bile 2027 ilkbaharında ya da ortalarında bir erken seçimin olmasını kaçırılmaz görüyoruz. Aslında ekonomik göstergeler iyi olsa 2026 yılında da baskın seçim yapabilirler ama ekonomik göstergeler o kadar kötü ki TÜİK'in enflasyon manipülasyonuna bile muhtaç durumdalar. Dolayısıyla 2026 yılında seçime gitmeye ekonomi izin vermiyor. Olası bir erken seçimde AK Parti'yle bir ittifakın içinde olmayacağımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'yle de bir ittifakın içinde olmayacağımızı, ülkesini seven yerli, milli, milliyetçi, muhafazakar, çözüm odaklı düşünen Türkiye'yi CHP'ye de AK Parti'ye de mecbur ve mahkum bırakmak istemeyen makul çoğunlukla üçüncü yolu açabileceğimizi ifade ettik" dedi."

"Zarardan dönülsün de ne zaman dönülürse dönülsün"

Kılıç, Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözlerine ilişkin soruyu yanıtlarken de şöyle konuştu:

"Sayın Bahçeli'nin bugünkü grup konuşmasında yapmış olduğu açıklamalara gelince, yaklaşık bir yıl önce DEM Parti heyetini bu genel merkezde ağırladık. Çıkışta kapı önünde belediyelere kayyum atamaları konusundaki karşı duruşumuzu ifade ettik. ve 'bu konuda hemfikiriz' dedik. O konudaki hemfikir oluşumuzdan dolayı bize demediğini bırakmayanların, bugün kayyum konusunda aynı noktaya gelmiş olmaları sevindiricidir. Hukuka dönüş olsun, özgürlüklere dönüş olsun, demokrasiye dönüş olsun, zarardan dönülsün de ne zaman dönülürse dönülsün. Tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz."

Sayın Ahmet Türk'ün ispatlanmış bir suç olmaksızın Büyükşehir Belediyesi'nden alınmasının hukuka aykırı olduğunu ilk ifade eden biziz. Bu kürsüden, Sayın Ahmet Özer'in de Esenyurt Belediyesi'ndeki görevine dönmesi gerektiğini hakkında ispat edilmiş bir suç bulunmadığını yine ifade eden biziz. Sayın Selahattin Demirtaş'ın, 9 yıldır tutuklu yargılanan Demirtaş'ın bayramı kızlarının yanında, kendi yuvasında geçirmesi gerektiğini geçen senenin Ramazan Bayramı öncesinde söyleyen yine biziz. Dolayısıyla bugün aynı noktaya gelmiş olmalarını sevindirici buluyorum.

Ama anlamadığım bir şey var. Sayın Bahçeli hükümet üzerinde çok güç sahibi, sözüne değer verilen bir devlet adamı. Eğer 'Ahmetlilerin makamına, Selahattinlerin yuvasına dönmesini istiyorsa' dediğinde bunu yaptırabilecek gücü vardır. Bu açıklamanın 'Ahmetler belediyedeki makamına dönmeli, kayyum uygulaması sona ermeli' kısmına katılıyoruz. 'Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı ve bayramda evinde, kendi yuvasında olmalı' kısmına da katılıyoruz. Ama 'Abdullah Öcalan umut hakkından yararlanmalı kısmında' şehit ailelerine ve halkımıza bu konu sorulmalı, danışılmalı bu iş karar vericileri aşar diyoruz."