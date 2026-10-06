Suat Özçağdaş, Öğretmen Abonman Uygulaması için Mansur Yavaş\'a teşekkür etti

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özel Öğretmenler Sendikası yöneticileriyle bir araya geldi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası yöneticileriyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı ziyaret ettik. Kamuda çalışan öğretmenlerimizin yanı sıra özel sektörde çalışan öğretmenlerimizi de kapsayan Öğretmen Abonman Uygulaması'nın hayata geçirilmesi, öğretmenlerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran kıymetli bir adım oldu. Daha önce dile getirdiğimiz öğretmenlerimizin ulaşım ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılık ve nazik ev sahipliği için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.