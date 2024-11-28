Suavi'nin Bodrum Arazisindeki Ağaç Kesimi ve Doğa Tahribatı - Son Dakika
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Suavi'nin Bodrum Arazisindeki Ağaç Kesimi ve Doğa Tahribatı

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Ünlü sanatçı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'daki arazisinde, belediyenin onayladığı projeye aykırı bir şekilde 40 ağaç kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü incelemesi sonucu ağaçların taşınmadığı ve alanın doğa tahribatına uğradığı belirlendi. Bodrum Belediyesi'ne resmi uyarı yapıldı.

28.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:32
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Suavi'nin Bodrum'daki arazisinde 40 ağaç kesildi

MUĞLA - Ünlü sanatçı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'daki arazisinde yaşanan doğa tahribatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede, Bodrum Belediyesi tarafından onaylanan projeye aykırı şekilde 40 ağacın kesildiği, park alanının boşaltıldığı ve yapıların projeye uygun olmadığı tespit edildi.

40 ağaç yerinde yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüğüne bağlı ekipler, sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde, Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan "Ağaç Rölöve Paftası"na göre korunması ve taşınması gereken 40 ağacın kesildiğini belirledi. İnceleme sonuçlarına göre, 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği tespit edildi.

Park alanı da talan edildi

Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıktı. Alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü. Ağaçsız bırakılan park alanının durumu, ekiplerce yerinde kayıt altına alındı.

Duvarlar da projeye aykırı

Projeye uygunluk denetiminde yalnızca ağaçların değil, yapıların da usule aykırı olduğu tespit edildi. Projede 50 santimetre yüksekliğinde taş duvar olarak belirtilen yapıların, mahallinde tuğla ile inşa edildiği ve üzerlerine sıva ya da taş kaplama yapıldığı belirlendi.

Bodrum Belediyesi'ne uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yaşanan usulsüzlükler ve tahribatla ilgili detaylı inceleme başlatırken, arazinin imar hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla Bodrum Belediyesi'ne resmi uyarı yazısı gönderdi. Yetkililer, projeye aykırı uygulamaların sorumlularıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Suavi Saygan: "Arazimi ormanlaştıran biz olduk"

kendisine telefonla ulaşılan Suavi Saygan, araziyle ilgili yaptığı açıklamada, bölgeyi 2000 yılında satın aldıklarını ve 2005'ten 2018'e kadar aktif olarak orada yaşadıklarını belirtti. Saygan, "Araziyi aldığımızda birkaç ağaç vardı. O dönemde çevreyi ağaçlandırdık. 2017'de imar planı geçtikten sonra yüzde 50 kat karşılığı bir protokol imzaladık. İnşaat tamamlandıktan sonra yeniden burada yaşayacağız" dedi.

Çevreye zarar vermediğini vurgulayan Saygan, "Ağaçlarımı söküp taşıdım, peyzaj çalışmasıyla yeniden yerine dikeceğim. Bu alan daha önce orman değildi, burayı ormanlaştıran biz olduk. Ayrıca çevreyi korumak için 20 yıl önce sızdırmaz fosseptik sistemi yaptım" ifadelerini kullandı.

Suavi\'nin Bodrum Arazisindeki Ağaç Kesimi ve Doğa Tahribatı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Suavi'nin Bodrum Arazisindeki Ağaç Kesimi ve Doğa Tahribatı - Son Dakika

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