SUBÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 2024-2025 akademik yılında mezun olan 3 bin 263 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Esentepe Yerleşkesindeki Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu'nda düzenlenen tören, mezun öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

Programda konuşan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde bir araya gelmenin heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Mezuniyetin bir yolculuğun sonu olmadığını, yepyeni bir başlangıcın habercisi olduğunu ifade eden Sarıbıyık, "Bu anlamlı günde, siz değerli mezunlarımızı bu zorlu yolda göstermiş olduğunuz emek ve gayretleriniz için yürekten kutluyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Kıymetli anne baba ve aileler. Bugün burada sizlerin en az çocuklarınız kadar gururlu olduğunuzu biliyorum. Onların başarılarında sizin emeğiniz çok büyük. Bizler de emanet ettiğiniz evlatlarınızı en iyi şekilde yetiştirmek için gayret ettik ve onları mezun ediyoruz. Sizlerin de başarısı olan bu anlamlı günde bizimle birlikte olduğunuz için her birinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz." diye konuştu.

Öğrencilerin başarısında emeği olan, sabır, fedakarlık gösteren akademik ve idari personel ile kentin kurum yöneticilerine sivil toplum kuruluşlarına ve iş dünyasının yöneticilerine de öğrencilerin her zaman yanında oldukları için teşekkür eden Sarıbıyık, gençlere şöyle seslendi:

"Sevgili gençler, sizler bugün başarılarıyla ulusal ve uluslararası alanda örnek gösterilen bir üniversitenin mezunu oluyorsunuz. Üniversitemiz YÖK üstün başarı ödülü, kalite ödülleri, eğitimde sürdürülebilirlik ödülü ve Teknofest'te çok sayıda ödül almış bir üniversitedir. Tüm bunların yanında 2025 yılında Yüksek Öğretim Kalite Kurulundan almış olduğu 5 yıllık akreditasyonla kalitesini tescillemiş bir üniversitedir. Bu başarılarımız dünyanın dört bir yanından 100'den fazla ülkeden, 4 binden fazla uluslararası öğrencinin, üniversite tercih etmesini sağlamış ve üniversitemizde eğitim almalarını sağlamıştır. Onlar da bu üniversiteden mezun olarak bu birikimi ve başarıyı kendi ülkelerine taşıyacaklar. Sizlerin tanışığı olacaklar. Ülkemizin kültür elçisi olacaklar, iş dünyamızın ticaret elçisi olacaklardır. Onlara da başarılar diliyorum."

Üniversitenin öğrencilerini, uygulamalı eğitimi merkeze alan örnek bir modelle yetiştirdiğini, artı bir modeliyle iş dünyasının tam içinde, gerçek sorunlara çözüm üreten bir deneyim kazandığını dile getiren Sarıbıyık, böylece öğrencilerin iş hayatına bir adım önde başladığını aktardı.

Öğrencilere kendilerine inanması gerektiğini ve engeller karşısında asla pes etmemeleri tavsiyesinde bulunan Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Daha çok çalışın. Bölgesel olarak her geçen gün daha güçlü hale geldiğimiz bugünlerde coğrafyamızın kaderini bütün insanlık lehine yeniden şekillendirmek için bunu yapmaya mecburuz. Çünkü biz bugün burada huzurla, mezuniyet töreni yaparken dünyanın farklı coğrafyalarında ve özellikle Filistin'de yaşam ve eğitim hakları elinden alınan öğrenciler olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle İsrail'in bu zulmünü en güçlü şekilde lanetliyoruz. Öğrencilerimizin bu konudaki hassasiyetlerine canıgönülden teşekkür ediyorum. Sevgili mezunlarımız. Bugün bu mezuniyet töreniyle sizler için yeni bir yolculuk başlıyor. Ama bu üniversite her zaman sizin yanınızda olacak. Mezun bilgi sistemimize kayıt olarak bu büyük ailenin bir parçası olmaya devam etmenizi canıgönülden istiyorum ve üniversitemizle bağınızı sürdürmenizi rica ediyorum. Mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyor, sizlere sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık, başarınız ve mutluluğunuz daim olsun."

TBMM KEFEK Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ise SUBÜ'nün yeni, heyecanı çok yüksek, çok emek verilmiş, çalışılmış, muazzam akademik kadroya sahip bir üniversite olduğunu söyledi.

Üniversiteyi çok daha ileri noktalara taşımak için akademik kadronun çok ciddi performans sergilediğine dikkati çeken Erdoğan, mezun olan öğrencilerinden kentle bağların koparmamasını, onlara her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.

Mezun öğrencilere çalışma hayatlarında başarı dileyen Erdoğan, "İnşallah mezunlarımız hayatlarında ne arzu ediyorsa o olur. Allah onlara hedeflerine ulaşabilecekleri bir ömür nasip etsin. İnşallah ileride çocuklarıyla da böyle bir anı yaşayabilirler. Her birini yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dereceyle mezun olan öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Ali Çelik, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve aileler katıldı.