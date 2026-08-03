Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 28 Gözaltı - Son Dakika
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Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 28 Gözaltı

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İzmir merkezli operasyonda 28 şüpheli yakalandı, örgüt haraç ve tehdit suçlarıyla faaliyet gösteriyordu.

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 28 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla ve birden fazla kişi ile tehdit" ile "mala zarar verme" suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

Elebaşılığını H.E'nin yaptığı, İzmir merkezi ile birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün, işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Suç örgütünün 18 ayrı örgütsel eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, İzmir, İstanbul ve Ankara'da 38 ayrı adreste 36 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 4 tabanca, 184 fişek, 11 tüfek, 100 kartuş, farklı kişiler adına düzenlenmiş çek ve senetler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden 11'inin başka suçlardan tutuklu olduğu, diğer 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hiyerarşik yapı belirlendi

Örgütün elebaşısı ve yöneticileri tarafından sevk ve idare edilen, silahlı eylemleri gerçekleştiren üyeler, tetikçiler, mağdurlarla temas kuran örgüt mensupları, suç gelirlerinin aktarılmasına aracılık eden kişiler ve belirli eylemleri azmettiren şüphelilerden oluşan hiyerarşik bir yapı içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Ayrıca örgütün başka organize suç yapılanmalarının isim ve bağlantılarından yararlandığı, farklı suç örgütlerine mensup kişileri belirli eylemlerde kullandığı ve şehirlerarası tetikçi sevki gerçekleştirdiği yönünde bulgulara ulaşıldı.

Şüphelilerin mağdurları tehdit ederek şirket, iş yeri, taşınmaz, araç, çek ve nakit paralarını ele geçirdikleri, ticari anlaşmazlıklara müdahil olma görüntüsü altında kişiler üzerinde baskı kurdukları, silahlı saldırı ve kurşunlama eylemleriyle örgütün korkutucu gücünü pekiştirmeye çalıştıkları ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 28 Gözaltı - Son Dakika

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