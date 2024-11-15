Sudan'da 343 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Sudan'da 343 Bin Kişi Yerinden Edildi

Cezira eyaletinde süren çatışmalar nedeniyle 343 bin 473 kişi yerinden edildi, ölü sayısı 503'e yükseldi.

15.11.2024 01:46
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PORT Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 20 Ekim-13 Kasım'da 343 bin 473 kişinin Sudan'ın orta kesimlerindeki Cezira eyaletinden yerinden edildiğini bildirdi.

IOM'den yapılan açıklamada, 20 Ekim-13 Kasım arasında artan güvensizlik ve ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetlenen çatışmalar sebebiyle 343 bin 473 kişinin Cezira eyaletinden yerinden edildiği belirtildi.

Açıklamada, insanların güvenlik arayışıyla komşu Gadarif, Kesela ve Nil Nehri eyaletine geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan aktivistlerden oluşan "Ortanın Çağrısı" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, HDK'nin Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrini 21 gündür kuşattığı hatırlatıldı.

Açıklamada, burada hayatını kaybedenlerin sayısının 503'e yükseldiği kaydedildi.

El-Hilaliyye şehrinde, 12 Kasım'da, gerçek mermiyle vurularak, tükettikleri gıdadan zehirlenerek veya tıbbi bakım eksikliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 450'ye yükseldiği belirtilmişti.

HDK'nin Cezira eyaletine saldırıları

HDK'nin üst düzey isimlerinden Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Başta Türkiye olmak üzere Mısır, Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında olduğu birçok ülke, Cezira'da yaşanan ihlalleri kınamıştı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da 343 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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