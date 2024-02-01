Sudan\'da Devlet Karşıtı İsyan Devam Ediyor

Güncel

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) devlete karşı başlattığı isyanı bitirmeden herhangi bir siyasi süreçten bahsetmek mümkün değil." dedi.

Ülkenin orta kesimindeki Sinnar Eyaletinde ordu birliklerini ziyareti sırasında konuşma yapan Burhan, ülkedeki sorunların çözümünün dışarıda değil, içeride olduğunu vurguladı.

HDK'nin devlete karşı başlattığı isyanı bitirmeden herhangi bir siyasi süreçten bahsetmenin mümkün olmadığını söyleyen Burhan, "Sudanların haklarını, haysiyetini ve gururunu koruyan barıştan yanayız." ifadelerini kullandı.

Burhan, zafer ve isyanın sonunun işaretlerinin ufukta görünmeye başladığını belirterek, "İsyancı lider ve destekçileri ile milislerinin masum vatandaşlara karşı işlediği tüm ihlallerden hesap sorulacak." dedi.

HDK Komutanı Dagalu barış süreçlerine katılamaya hazır olduğunu ifade etti

Öte yandan, HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, X platformundan yaptığı açıklamada, herhangi bir bölgesel veya uluslararası çerçevede barış için tüm süreçlere katılamaya hazır olduğunu ifade etti.

Barış girişimlerinin birleştirilmesi gerektiğini belirten Dagalu, bunun, savaşın sona ermesi ve Sudan'da barışa ulaşma sürecini hızlandıracağını kaydetti.

Gözlemcilere göre, Burhan'ın açıklamaları, IGAD'ın 18 Ocak'ta kendisi ile Dagalu arasında 2 hafta içinde yapmaya davet ettiği görüşmenin önünü kapatıyor.

Sudan'daki iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi de çevre ülkelere kaçtı.

Nüfusun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede, 19 milyon çocuk okula gidemiyor.