Sudan\'da HDK\'nin suçlarını belgeleyen video gösterildi

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, Afrika Birliğinin Güney Sudan temsilcisi ile Afrikalı büyükelçilere 2023 Nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) "suçlarını ve ihlallerini belgelediği" iddia edilen video kaydı izletti.
X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Agar, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da, Troyka ülkeleri (ABD, Norveç, İngiltere) ve Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Sudan'daki büyükelçileri ile görüştüğünü belirtti.
Afrika ülkelerinin Güney Sudan büyükelçileri ve Afrika Birliği'nin ülkedeki temsilcisi ile de ayrıca görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Agar, "Afrikalı büyükelçilerle yapılan toplantıda HDK'nin suçlarını ve ihlallerini belgeleyen video gösterdik." ifadesini kullandı
Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Agar, Sudan hükümetinin acıları hafifletmek ve savaşın sona erdirilmesi için çalıştığı konusunda Afrikalı büyükelçilere güvence verdiklerini söyledi.
Çatışmalar devam ederken siyasi süreçten bahsetmenin mümkün olmadığını belirten Agar, Sudan'da devletin çökmesi durumunda Afrika Boynuzu bölgesinde yaşanacakların sonuçları ve bunun kıtaya muhtemel etkilerine dair katılımcılara uyarılarda bulunduklarını kaydetti.
Sudan'da iç savaş
Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.
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