Sudan\'da İnsani Krisiste Yardım Eksikliği

SUDAN Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb Idris ve beraberindeki heyet, Sudan'daki güncel insani durumu ve bölgedeki yardım çalışmalarını anlatmak üzere sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. İHH Genel Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Toplantı, Fatih'te bulunan İHH Genel Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya, Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb Idris, Sudan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan Dırar, Sudanlı yetkililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İHH Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Cihat Çelik, Sudan'da yaşanan iç savaşın etkilerinin hala yıkıcı bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak, Sudan'daki son gelişmelerin anlatılması amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

'İNSANİ KRİZE KARŞILIK ULUSLARARASI TOPLUMDAN YETERLİ YARDIM GELMİYOR'

Çelik'in ardından söz alan Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Amgad Fareid Eltayeb Idris, burada yaptığı açıklamada Sudan'da yaşanan insani krize dış faktörlerin ve özellikle bazı ülkelerin finansal ve askeri olarak desteklediği RSF (Hızlı Destek Güçleri) gruplarının sebep olduğunu ifade etti.

Idris, uluslararası toplumun Sudan hakkındaki söylemleriyle eylemlerinin uyuşmadığını belirterek, "İnsani krize karşılık yeterli yardım gelmemektedir. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan insani yardım planlarının bütçelerinde ciddi açıklar bulunmaktadır" dedi.

'ULUSLARARASI BAZI KURUMLAR DURUMU 'REKLAM' MALZEMESİ GİBİ KULLANIYOR'

Idris, uluslararası bazı kurumların durumu adeta 'reklam' malzemesi olarak kullandığını ifade ederek, Berlin Konferansı'nda bazı ülkelerin 500 milyon dolarlık yardım sözü verdiğini, ancak konferansın ardından bu sözünü tutmadığını örnek olarak gösterdi. Ayrıca Sudan hükümetinin, RSF milislerinin bulunduğu bölgelerdeki vatandaşları korumak için bazı önlemler aldığını, buna rağmen insani yardımların ulaşması için sınır geçişlerini açık tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Toplantının soru-cevap bölümünde katılımcılar sahadaki tecrübelerini ve karşılaştıkları zorlukları dile getirdi. Bir sivil toplum kuruluşu temsilcisinin Sudan'daki mevcut ihtiyaçların ve güvenli bölgelerin güncel olarak paylaşılmasını talep etmesi üzerine Idris, Sudan'daki İnsani Yardım Kuruluşları Biriminin haftalık raporlar hazırladığını ve bu bilgilerin Başkonsolosluk üzerinden STK'larla paylaşılacağını söyledi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.