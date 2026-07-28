Sudan'da İnsani Krisiste Yardım Eksikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'da İnsani Krisiste Yardım Eksikliği

Sudan\'da İnsani Krisiste Yardım Eksikliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi danışmanı, insani krizde yeterli yardım gelmediğini vurguladı.

SUDAN Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb Idris ve beraberindeki heyet, Sudan'daki güncel insani durumu ve bölgedeki yardım çalışmalarını anlatmak üzere sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. İHH Genel Merkezi'nde düzenlenen programa çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Toplantı, Fatih'te bulunan İHH Genel Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya, Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb Idris, Sudan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan Dırar, Sudanlı yetkililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İHH Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Cihat Çelik, Sudan'da yaşanan iç savaşın etkilerinin hala yıkıcı bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak, Sudan'daki son gelişmelerin anlatılması amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

'İNSANİ KRİZE KARŞILIK ULUSLARARASI TOPLUMDAN YETERLİ YARDIM GELMİYOR'

Çelik'in ardından söz alan Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı Amgad Fareid Eltayeb Idris, burada yaptığı açıklamada Sudan'da yaşanan insani krize dış faktörlerin ve özellikle bazı ülkelerin finansal ve askeri olarak desteklediği RSF (Hızlı Destek Güçleri) gruplarının sebep olduğunu ifade etti.

Idris, uluslararası toplumun Sudan hakkındaki söylemleriyle eylemlerinin uyuşmadığını belirterek, "İnsani krize karşılık yeterli yardım gelmemektedir. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan insani yardım planlarının bütçelerinde ciddi açıklar bulunmaktadır" dedi.

'ULUSLARARASI BAZI KURUMLAR DURUMU 'REKLAM' MALZEMESİ GİBİ KULLANIYOR'

Idris, uluslararası bazı kurumların durumu adeta 'reklam' malzemesi olarak kullandığını ifade ederek, Berlin Konferansı'nda bazı ülkelerin 500 milyon dolarlık yardım sözü verdiğini, ancak konferansın ardından bu sözünü tutmadığını örnek olarak gösterdi. Ayrıca Sudan hükümetinin, RSF milislerinin bulunduğu bölgelerdeki vatandaşları korumak için bazı önlemler aldığını, buna rağmen insani yardımların ulaşması için sınır geçişlerini açık tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Toplantının soru-cevap bölümünde katılımcılar sahadaki tecrübelerini ve karşılaştıkları zorlukları dile getirdi. Bir sivil toplum kuruluşu temsilcisinin Sudan'daki mevcut ihtiyaçların ve güvenli bölgelerin güncel olarak paylaşılmasını talep etmesi üzerine Idris, Sudan'daki İnsani Yardım Kuruluşları Biriminin haftalık raporlar hazırladığını ve bu bilgilerin Başkonsolosluk üzerinden STK'larla paylaşılacağını söyledi.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Dış Politika, Politika, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da İnsani Krisiste Yardım Eksikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:45:51. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan'da İnsani Krisiste Yardım Eksikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.