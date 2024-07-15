Sudan'da operasyonlarda 100'den fazla kişi öldü

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HARTUM, 15 Temmuz (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), Cumartesi günü başkent Hartum'da düzenlenen operasyonlarda paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) mensup 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

SAF, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetlerimiz Cumartesi günü başkentte çok sayıda nitelikli operasyon gerçekleştirdi" diyerek, bu operasyonlarda RSF'ye ait çok sayıda muharebe aracını imha ettiklerini de belirtti.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) geçen ay yaptığı güncellemeye göre, çatışmalarda şu ana kadar en az 16.650 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün 25 Haziran'da açıkladığı verilere göre, çatışmaların başlangıcından bu yana 7,7 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 2,2 milyon kişi ise sınırları aşıp komşu ülkelere geçti.