Sudan'da operasyonlarda 100'den fazla kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da operasyonlarda 100'den fazla kişi öldü

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), başkent Hartum'da gerçekleştirdiği operasyonlarda paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) mensup 100'den fazla kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu. Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda en az 16.650 kişi hayatını kaybetti ve 7,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

15.07.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HARTUM, 15 Temmuz (Xinhua) -- Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), Cumartesi günü başkent Hartum'da düzenlenen operasyonlarda paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) mensup 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

SAF, Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, "Kuvvetlerimiz Cumartesi günü başkentte çok sayıda nitelikli operasyon gerçekleştirdi" diyerek, bu operasyonlarda RSF'ye ait çok sayıda muharebe aracını imha ettiklerini de belirtti.

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) geçen ay yaptığı güncellemeye göre, çatışmalarda şu ana kadar en az 16.650 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün 25 Haziran'da açıkladığı verilere göre, çatışmaların başlangıcından bu yana 7,7 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 2,2 milyon kişi ise sınırları aşıp komşu ülkelere geçti.

Kaynak: Xinhua

Operasyon, Hartum, Sudan, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da operasyonlarda 100'den fazla kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:11:35. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'da operasyonlarda 100'den fazla kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement