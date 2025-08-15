Sudan'da Türkiye'ye Teşekkür

Eski Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık, ülkesinde devam eden çatışmalara değinerek, Türkiye'nin Sudan'da birçok alanda destek verdiğini, Sudan halkının Türklere çok müteşekkir olduğunu belirtti.

Ankara'da, Orta Doğu Vakfı ve Afrika Vakfı işbirliğinde Sudan'da devam eden siyasi ve insani kriz üzerine söyleşi düzenlendi.

Afrika Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Köse'nin moderatörlüğünde yapılan söyleşiye, eski Sudan Dışişleri Bakanı Sadık ve davetliler katıldı.

Sadık, burada yaptığı konuşmada, mevcut çatışmanın iç dinamiklerini, barış müzakerelerinin önündeki engelleri ve Sudan'ın siyasi istikrarı ile yeniden inşasına giden olası yolları değerlendirdi.

Sudan'da 2023'te çatışmalar patlak verdiğinde ilk iki yılı ülkesinde geçirdiğini anlatan Sadık, Sudan'ın zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu söyledi.

Sudan'ın İngiltere'den 1956'da bağımsızlığını kazandığında güçlü bir ekonomi devraldığını ifade eden Sadık, mevcut çatışmalara yol açan nedenlere değindi.

Sadık, bağımsızlıklarını elde etmeden önce Sudan'ın istikrarını bozmaya çalışan başlıca aktörün İsrail olduğunu vurguladı.

Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Sudan ordusunda entegre olmaya direnmesinin taraflar arasında sürtüşmeye yol açan ana sebep olduğunu belirten Sadık, HDK'nin iç çatışmanın başladığı dönemlerde altyapıyı ve sivil yerleşim yerlerini tahrip ettiğine işaret etti.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Sudan'a destek vermekte etkisiz kaldığını, Bileşmiş Milletlerin (BM) çağrıdan öteye gidemediğini vurgulayan Sadık, Sudanlılar için çatışmalara son verecek tek çözümün "HDK'yi askeri olarak mağlup etmekten" geçtiğini söyledi.

Türkiye ile Sudan arasında işbirliği

Sadık, Sudan'daki istikrarın Afrika'nın istikrarı için önemli olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin Sudan hükümetiyle birçok alanda işbirliği içinde hareket ettiğini belirtti.

Türkiye'den Sudan'a ulaşan yardım kargolarının ülkede yerinden edilmişlere destek olduğunu kaydeden Sadık, "Sudan halkı Türklere çok müteşekkir." dedi.

Sadık ayrıca, "Savaşın ardından Sudan'ın yeniden inşası konusundan bahsediyorsak, akla gelen ilk ve tek ülke Türkiye." diye konuştu.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açıyor.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmış, 26 Temmuz'da "paralel" hükümet kurulduğunu açıklamıştı.