Sudan'daki İnsani Kriz: Felaket Ötesi Durum

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde uyuşturucu ile mücadele ve kadın istihdamı gibi alanlara yönelik projeler yürüten Bit Makali (Makali Kız) Derneği Başkanı Lubna Abdurrahman, dünya kamuoyunun, Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 20 aydır devam eden savaşın yarattığı insani krize karşı ilgisiz olduğunu belirtti.

Sudan'daki savaş nedeniyle 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 12 milyon kişinin ülke içinde ve dışında yerinden edildi.

Başkent Hartum başta olmak üzere birçok eyalette süren savaş başta altyapı, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarda büyük bir hasara yol açtı.

Sudan'daki insani krizi AA muhabirine değerlendiren Abdurrahman, ülkedeki durumu "felaket ötesi" olarak nitelendirerek, medyanın bu konuda sessiz kaldığını ve Sudan'da yaşanan felaketi yansıtmadığını dile getirdi.

Dünyanın Sudan'daki insani krize karşı ilgisiz olduğunun altını çizen Abdurrahman, "Aileler göç ediyor çünkü kendi rızanızla ayrılmazsanız kızlarınız gözlerinizin önünde tecavüze uğrayacak ve uzun mesafeleri yürüyerek göç etmek zorunda kalacak." dedi.

Abdurrahman, Sudan'da altyapının tamamen yok edildiğini vurgulayarak, Hartum eyaletinde 122 hastanenin, 11 psikiyatri hastanesinin yıkıldığı bilgisini paylaştı.

"Sudan'daki yaşanan yıkım dünyanın hiçbir yerinde olmadı"

Sudan'da yaşananların dünyanın hiçbir ülkesinde görülmediğini aktaran Abdurrahman, " Suriye'de, Yemen'de, Ukrayna'da savaşlara tanık olduk ama Sudan'daki yaşanan yıkım dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Altyapı yıkıldı, müzeler bile talan oldu. Sudan arşivleri, adli laboratuvarlar, petrol laboratuvarları gibi yerler bile yıkıma maruz kaldı. Yani doğrudan Sudan'ı yok etmeye yönelik bir savaş olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Abdurrahman, bu felaket duruma rağmen Sudan halkının dayanışmacı ruhuna değinerek, "Aileler ve arkadaşlar bir araya geldi. Bir evde 15 ila 20 kişi yaşıyor. Birleşmiş Milletler bile bu duruma şaşırdı." değerlendirmesinde bulundu.

3 binden fazla kadın tecavüze uğradı

Sudan'daki savaştan doğrudan etkilenenlerin çocuk ve kadınlar olduğunu belirten Abdurrahman, "Şu ana kadar resmi olarak tecavüze uğrayan kadın sayısı 3 bini aşıyor. Ne yazık ki bunların çoğu Darfur bölgesinde. Şimdi Cezira eyaletinde iletişim olmadığından gerçek sayıyı bilmiyoruz." diye konuştu.

Abdurruhman, BM kuruluşlarının sağladığı desteğin Sudan'daki sorunun boyutuyla orantılı olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Barınaklarda çocuklar için güvenli alanlara ihtiyacımız var. Bu çocukların okulu yok, eğitimi yok, düzgün bir yaşamı yok. Onlara sağlanan yiyeceklerin hepsi yeterli değil. Gezici kliniklerde çalışıyoruz ve saç renginin değişmesi nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşandığını fark ediyoruz. Çocuklar için sağlıklı gıdalara ihtiyacımız var. Aynı şekilde kış aylarında da kadınların durumu sıkıntılı. Onların da giyime ve doğru beslenmeye ihtiyaçları var."

Abdurrahman, "Sudan halkı çözüm ve savaşın sona ermesini istiyor." dedi.

Ülkedeki durumun gerçekten trajik olduğunu kaydeden Abdurrahman, "Çünkü bir çocuğun sarılabileceği bir battaniye on beş bin Sudan Cüneyhi (yaklaşık 200 TL). Tarımın yapıldığı bazı güvenli eyaletler var, üretim devam ediyor ama felaket, bir ülkenin bu ekonomik ve eğitim açığını tek başına kapatmasından daha büyük." diye konuştu.

Abdurrahman, "Tecavüz konusu ile alakalı olarak sayı çok fazla. Şahsen bildiğim 35 vakam var maalesef 13'ü hamilelik aşamasında kaldığı için intihar etti. Kız tecavüze uğrama sorunuyla karşı karşıya ve aynı zamanda ailesi de bunu bir utanç olarak görüyor. Bu nedenle gelecekte Sudan toplumunu yok edecek bu sosyal soruna çözüm bulmak için bu kadınların yerleştirileceği güvenli evlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Sudan'a sağladığı desteğe övgüde bulunan Lubna Abdurrahman, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hükümetine ve Türk büyükelçiliğine teşekkür ediyorum." diye konuştu.