Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, oğlunun cenaze törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi - Son Dakika
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, oğlunun cenaze törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, oğlunun cenaze törenine katılmak üzere Ankara\'ya geldi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman'ın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'ya geldiği bildirildi. Rahman, geçirdiği motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cenaze, Karşıyaka Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

04.05.2024 03:22
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, vefat eden oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman'ın cenaze törenine katılmak üzere saat 02.45'te uçakla Ankara'ya geldi.

Burhan, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından karşılandı.

Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek

Burhan'ın oğlu Mohamed Fatah el-Burhan Rahman, 6 Mart'ta Çankaya'da İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda motosikletiyle bir araca çarparak yaralanmış ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Rahman, yaklaşık 2 aydır yaşam mücadelesi verdiği hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Rahman'ın cenazesi, Karşıyaka Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı'nda defnedilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, oğlunun cenaze törenine katılmak üzere Ankara'ya geldi - Son Dakika

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