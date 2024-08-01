Sudan, İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı

HARTUM, 1 Ağustos (Xinhua) -- Sudan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı kınadı.
Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan yapılan açıklamada, "Sudan hükümeti bugün Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı'na düzenlenen suikastı kınamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada Sudan hükümetinin siyasi muhaliflere karşı "fiziksel tasfiye" kullanılmasını reddedip kınadığı vurgulandı.
Hamas Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamayla Haniye'nin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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