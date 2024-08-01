Sudan, İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı - Son Dakika
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Sudan, İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı kınadığını açıkladı. Açıklamada, Sudan hükümetinin siyasi muhaliflere karşı fiziksel şiddeti reddettiği vurgulandı. Hamas ise Haniye'nin İran'daki konutuna düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

01.08.2024 12:52
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HARTUM, 1 Ağustos (Xinhua) -- Sudan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan yapılan açıklamada, "Sudan hükümeti bugün Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı'na düzenlenen suikastı kınamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Sudan hükümetinin siyasi muhaliflere karşı "fiziksel tasfiye" kullanılmasını reddedip kınadığı vurgulandı.

Hamas Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamayla Haniye'nin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Sudan, İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastı kınadı - Son Dakika

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