Sudan, Kolombiyalı paralı askerleri taşıyan uçağı vurdu

PORT Sudan, ülkenin batısındaki Güney Darfur eyaletinin merkezi Nyala'ya inen ve Kolombiyalı paralı askerleri taşıyan bir uçağı vurduğunu açıkladı

Sudan Devlet televizyonundaki habere göre Sudan ordusuna ait hava güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait olduğunu iddia ettiği ve onlarca Kolombiyalı paralı askeri taşıyan bir uçağı Nyala'ya iner inmez hedef aldı.

Haberde, en az 40 Kolombiyalı paralı askerin öldüğü öne sürülürken, ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) gelen mühimmatın da yok edildiği savunuldu.

Buna karşılık Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X platformundaki paylaşımında, "Sudan ordusu, Sudan resmi televizyonuna göre Kolombiyalı paralı askerleri taşıyan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçağı düşürdü." haberini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Paralı askerliği yasaklayan yasa tasarısı için acil mesaj talep ettim. Bu aynı zamanda, insan kaçakçılığı gibi öldürmek için mala dönüştürülen insanlardır. Kolombiya içinde o kadar çok savaş istediler ki, ülkedeki savaş azalınca bunu dışarıda aramaya başladılar."

"Gençleri öldürülmeye gönderen patronlar katildir." ifadelerini kullanan Petro, " Mısır'daki büyükelçimize, kaç Kolombiyalının öldüğünü araştırması talimatını verdim, teyit edilmemiş 40 kişiden bahsediliyor. Cesetlerinin geri getirilmesini başarabilir miyiz göreceğiz." ifadesini kullandı.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yabancı askerlerin HDK saflarında savaştığı, onların mensuplarını eğittiği görüldü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2024'te, Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo'nun, ülkesinin bazı vatandaşlarının HDK ile birlikte savaştığı için özür dilediğini bildirmişti.