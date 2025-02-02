Sulak Alanlar Koruma Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sulak Alanlar Koruma Altında

Bakan Yumaklı, Türkiye'de 131 sulak alanın koruma altına alındığını ve ekoturizmi desteklediklerini açıkladı.

02.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su arzı, tarımsal üretim ve turizm gibi faaliyetler açısından büyük önem taşıyan sulak alanların korunarak sürdürülebilirliği için gayret gösterdiklerini belirterek, "Ramsar alanları ile ülkemizde 59'u ulusal önemi haiz sulak alan, 58'i ise mahalli önemi haiz sulak alan olmak üzere toplam 1 milyon 186 bin 466 hektar büyüklüğünde 131 yer, sulak alan ilan edilerek koruma altına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yazılı açıklamasında, 2 Şubat "Dünya Sulak Alanlar Günü"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yağmur ormanlarından sonra biyolojik olarak en üretken ekosistemler niteliğindeki sulak alanların, gerek ekolojik dengenin sağlanmasında gerekse biyolojik çeşitliliğin korunmasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Yumaklı, buraların aynı zamanda yöre ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu bildirdi.

Yumaklı, sulak alanların içme suyu sağlama, taşkın kontrolü, yer altı sularının beslenmesi, sediman ve besin depolama, iklim değişikliğinin kontrolü, doğal arıtma, tarım, hayvancılık, balıkçılık, saz kesimi, turizm, kültürel kullanım ve rekreasyonel alan olarak fonksiyonlar üstlendiğini kaydetti.

Sulak alanların korunması ve geliştirilmesinin en önemli sorumluluklarından biri olduğuna işaret eden Yumaklı, Türkiye'nin Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'ne (Ramsar Sözleşmesi) 1994'te dahil olduğunu hatırlattı. Yumaklı, Türkiye'nin, 30 yıllık süreçte toplam büyüklüğü 184 bin 487 hektar olan 14 sulak alanı sözleşme listesine Ramsar alanı olarak aldığını aktardı.

Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara dikkati çeken Yumaklı, şu bilgiyi verdi:

"Ülkemizde, 2002'de yapılan mevzuat revizyonu çerçevesinde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesi (e) bendiyle sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaklanmıştır. Aynı yıl yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile sulak alanlarla ilgili koruma ve kullanım ilkeleri, koruma bölgelerinin tespiti ve uygulama esasları, Ramsar alanlarının ilan süreci ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu'nun görev ve çalışma usulleri belirlenmiştir. Yönetmelikle oluşturulan Ulusal Sulak Alan Komisyonu, gerek sulak alanlarla ilgili gerekse tabiatı koruma başlığı altında ilgili kurumlardan oluşan ülkemizdeki ilk komisyon olmuştur. Bu minvalde, Ramsar alanları ile ülkemizde 59'u 'ulusal önemi haiz sulak alan', 58'i 'mahalli önemi haiz sulak alan' olmak üzere 1 milyon 186 bin 466 hektar büyüklüğünde 131 yer, sulak alan ilan edilerek koruma altına alınmıştır."

6 bin 766 alan Ulusal Sulak Alan Yönetim Bilgi Sistemi'nde

Türkiye'nin ulusal sulak alan envanterinin çıkarılmasına yönelik Bakanlık bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada sona yaklaşıldığını belirten Yumaklı, "DKMP Genel Müdürlüğümüzce kurulan Ulusal Sulak Alan Yönetim Bilgi Sistemi ile tüm sulak alanlarımız kayıt altına alınmaktadır. Bugüne kadar toplam büyüklüğü 1,6 milyon hektar olan 6 bin 766 sulak alanı sisteme kaydettik. SAYBİS adını verdiğimiz sistemle ülkemizdeki kayıt altına alınan tüm sulak alanların bilgileri burada toplanmakta ve halkımıza sunulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, SAYBİS'in yalnızca envanter içermediğini, sulak alanlara ilişkin izinlerin yürütüldüğü bir sistem olduğunu ve başvuruların da e-Devlet'ten kolaylıkla yapılabildiğini bildirdi.

Ramsar Sözleşmesi'nin "Sulak alanların akılcı kullanımı" prensibi kapsamında 1999'dan itibaren "Sulak Alan Yönetim Planları" hazırlandığını vurgulayan Yumaklı, ilgili alanın bir nevi anayasası olan yönetim planıyla sulak alanın genel koruma kullanım ilkelerinin belirlendiğini, 26 yılda toplam 76 yerin sulak alan yönetim planının hazırlanarak uygulamaya konulduğunu aktardı.

Sulak alanların rehabilitasyon çalışmaları

Bozulan sulak alanların rehabilitasyonuna yönelik de faaliyetler yürüttüklerine işaret eden Yumaklı, "Kayseri Sultansazlığı, Antalya Avlan Gölü, Konya Ereğli Sazlığı ve Afyonkarahisar Karakuyu Sazlıkları rehabilitasyon çalışmaları yapılan alanlardan bazılarıdır. 2024'te Düzce Efteni Gölü'nde rehabilitasyon çalışmalarına başlanmış olup, bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip Efteni Gölü'nün büyüklüğünün 180 hektardan yaklaşık 360 hektara çıkması planlanmaktadır." bilgisini verdi.

Yumaklı, ekoturizmi desteklemek, araştırmacılara açık hava laboratuvarları sağlamak ve yöre ekonomisini daha da canlandırmak amacıyla sulak alanlarda ziyaretçi merkezleri yapıldığına dikkati çekerek, bu kapsamda 2002'den bu yana 55 sulak alanda yapılan tesislerle bu alanların halkın faydalanabileceği ekoturizm merkezi haline getirildiğini dile getirdi.

Sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek amacıyla Ramsar Sözleşmesi'nin imzaya açıldığı 2 Şubat'ın "Dünya Sulak Alanlar Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Her yıl sulak alanların bir işlevinin tema olarak kullanıldığı etkinlikler kapsamında, 2025'in Dünya Sulak Alanlar Günü teması 'Ortak Geleceğimiz İçin Sulak Alanları Korumak', sloganı ise 'Değer Ver, Koru, Teşvik Et' olarak belirlenmiştir. Bakanlık olarak yalnızca sulak alanlarımızı değil, ormanlarımız, akarsularımız gibi ülkemizin tabii değerlerini koruyup sürdürülebilir kullanımı için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Sulak alanlarımızı koruma ve geleceğe taşımada her kesimden vatandaşa gerekli duyarlılığın gösterilmesi çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Türkiye, Güncel, Turizm, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sulak Alanlar Koruma Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:09:41. #1.12#
SON DAKİKA: Sulak Alanlar Koruma Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.