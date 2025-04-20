Sulama Kanalında Facia: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.

Kırsal Gürpınar Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren 16 yaşındaki Umut Karalı, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılan Karalı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Karalı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.