Sulama Yönetimi İçin Merkez Birliği Kurulacak

25.03.2026 16:40
Tarım Bakanı Yumaklı, sulama verimliliği için 'Türkiye Sulamaları Merkez Birliği' kurulacağını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizde sulama alanlarının çok parçalı bir yapı tarafından yönetilmesi verimsizlik doğurmaktadır. Bu nedenle 'Türkiye Sulamaları Merkez Birliği' kurulmasını planlıyoruz. Sulama işletmesi, bütçe, bakım ve su dağıtımını tek çatı altında toplayacak, merkezden planlanan ve sahada bölgesel olarak uygulanan daha etkin bir yönetim modeli oluşturacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Dünya Su Günü' programına katıldı. Bakan Yumaklı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü'nün bu yılki temasının 'Su ve İnsan' olarak belirlendiğini söyledi. Yumaklı, "Bu tema aslında insanlık tarihinin en eski gerçeğini bize yeniden hatırlatmaktadır; İnsan suyla var olmuş, suyla medeniyet kurmuş, suyla kalkınmıştır. Su sadece bir doğal kaynak değildir. Su hayatın kendisidir; sağlıktır, gıdadır, enerjidir, güvenliktir ve gelecektir. Bugün burada sadece suyu konuşmak için değil; suyun içinde saklı olan insanlık hikayesini konuşmak için toplandık. İnsanlık tarihi bize çok net bir gerçeği gösteriyor. Su, tarihin hem mürekkebi hem de kağıdıdır" dedi.

'18 BİNDEN FAZLA SU TESİSİ HİZMETE ALINDI'

Devlet Su İşleri'nin yalnızca bir kurum olmadığını aktaran Yumaklı, "Türkiye'nin suyla atan kalbidir. 81 ilde faaliyet gösteren 25 bölge müdürlüğümüz ve yaklaşık 24 bin kişilik büyük bir emek ordusu ile bir baraj şantiyesinde, bir sulama kanalında, bir taşkın anında, bir içme suyu hattında çalışıyoruz. Bu emek ordusuyla, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar 7,7 trilyon lira maliyetli 18 binden fazla su tesisi hizmete alınmıştır. Bunların içinde 1800'den fazla baraj ve gölet, 3 bin 600'den fazla sulama tesisi, 11 binden fazla taşkın kontrol tesisi, yüzlerce içme suyu ve enerji tesisi bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda yapılan yatırımlar ise tüm yatırımların yüzde 60'ından fazlasını oluşturmaktadır. Bu yatırımların anlamı şudur; tarlaya su gitmesi, şehirde musluğun akması, fabrikada üretimin durmaması ve vatandaşın güven içinde yaşaması. Bugün 7,3 milyon hektar tarım alanı sulamaya açılmış, 183,7 milyar metreküp su depolanmış, 5,5 milyar metreküp yıllık içme suyu sağlanmış, 11 bin 237 adet taşkın kontrol tesisi yapılmış, 7,8 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış, HES kurulu gücümüz 32 bin 500 megavata ulaşmıştır. Bu yatırımlar sayesinde yüz binlerce insanımız iş bulmuş, çiftçimizin geliri artmıştır" ifadelerini kullandı.

'ETKİN BİR YÖNETİM MODELİ OLUŞTURACAĞIZ'

Yumaklı, yeni bir döneme girdiklerini vurgulayarak, "Bu dönemin adı; suyu koruma dönemi. Çünkü bugün şehirlerde kullanılan suyun yaklaşık yüzde 31'i kayıp ve kaçak olarak kaybolmaktadır. Yani bazı şehirlerde barajdan çıkan her 3 bardak sudan biri, vatandaşa ulaşmadan kayboluyor. Artık suyu yalnızca doğal bir kaynak olarak değil, stratejik bir varlık olarak görmek zorundayız. Bu doğrultuda üzerinde çalışılan Su Kanunu; suyu stratejik ve korunması gereken bir varlık olarak ele alan, modern ve bütüncül bir yönetim anlayışı getirecektir. Bu düzenlemeyle; suyun statüsü netleşecek, yer altı ve yer üstü suları birlikte yönetilecek, kaçak kuyu açılması engellenecek ve suyun tüm sektörlerde daha verimli kullanılması sağlanacaktır. Aynı zamanda tarla içi sulama sistemleri yaygınlaştırılacak, mekansal planlamalar suya göre yapılacak ve ulusal su bilgi sistemiyle veri temelli bir yönetim altyapısı oluşturulacaktır. Diğer yandan; ülkemizde sulama alanlarının çok parçalı bir yapı tarafından yönetilmesi verimsizlik doğurmaktadır. Bu nedenle 'Türkiye Sulamaları Merkez Birliği' kurulmasını planlıyoruz. Bu yapıyla; sulama işletmesi, bütçe, bakım ve su dağıtımını tek çatı altında toplayacak, merkezden planlanan ve sahada bölgesel olarak uygulanan daha etkin bir yönetim modeli oluşturacağız. Böylece bakım süreçleri hızlanacak ve su kullanımında verimlilik artacak. Bu tedbirleri almak zorundayız. Çünkü suyunu kaybeden bir ülke yalnızca bir doğal kaynağı kaybetmez. Toprağın bereketini kaybeder, üretimin gücünü kaybeder, geleceğe güvenini kaybeder" diye konuştu.

'EYLEM PLANLARIMIZI TEKER TEKER DEVREYE ALIYORUZ'

Bakan Yumaklı, devamında şöyle konuştu:

"Aslında kuraklık dediğimiz şey, çoğu zaman gökyüzünün cimriliği değil; bazen bizim dikkatsizliğimizin faturasıdır. Bu anlamda su israfıyla mücadele ve suyun verimli kullanılması artık politikalarımız içerisinde ön sıralarda yer almaktadır. Peygamber efendimizin, 'Nehir kenarında abdest alsanız bile suyu israf etmeyin' sözü, yüzyıllar öncesinden bize adeta uyarı niteliğindedir. Kentsel, tarımsal ve endüstriyel kullanımda su tasarrufu ve verimlilik konusunda adımlarımızı hızlı atmak ve hayatın her alanında bunları uygulamak durumundayız. Bu anlamda, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız Su Verimliliği Seferberliği'nin artık sadece ülkemizin değil, dünyanın gündeminde de yer tutması için çalışıyoruz. Ulusal Su Kurulumuzda alınan kararla, kurumakta olan göllerimiz için eylem planlarımızı teker teker devreye alıyoruz. Biz biliyoruz ki suya dair her kararımız, sofradaki ekmeğin bereketine, şehirdeki huzura, gelecekteki güvenliğimize dokunur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur."

Programın devamında, 'Dünya Su Günü' kapsamında düzenlenen kompozisyon, afiş ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:06:38. #7.12#
