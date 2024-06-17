Süleyman Demirel'in ölümünün 9. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Süleyman Demirel'in ölümünün 9. yılında anma töreni düzenlendi

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 9. yılında, Isparta'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi. İslamköy'deki Çalca Tepesi'nde gerçekleşen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve anıt mezarına gül konuldu. Törene Demirel ailesi, Isparta Valisi, milletvekilleri, komutanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

17.06.2024 15:31
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Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölümünün 9. yılında, memleketi Isparta'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Demirel'in mezarının bulunduğu Çalca Tepesi'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Demirel'in anıt mezarına gül konulan törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini sundu.

Tören, Demirel'in öz geçmişinin okunmasının ardından sona erdi.

Törene Demirel ailesinin yanı sıra Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Süleyman Demirel, İslamköy, Isparta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleyman Demirel'in ölümünün 9. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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